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Победитель Лиги чемпионов Дивок Ориги завершил карьеру в 31 год

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Нападающий Дивок Ориги завершил карьеру после выступлений за Ливерпуль и Милан. Игрок запомнился решающими голами в ЛЧ и на чемпионатах мира.

Победитель Лиги чемпионов Дивок Ориги завершил карьеру в 31 год

Бельгийский форвард Дивок Ориги, который в последний раз выходил на поле в апреле 2024 года, завершил карьеру в 31 год. Бельгиец запомнился фанатам решающими голами в Лиге чемпионов, а также голами на Чемпионате мира. Об этом игрок сообщил в Instagram, передает УНН

Моя цель в футболе как игрока достигнута. Я осуществил свои детские мечты — сыграть на крупнейших аренах и выиграть самые престижные трофеи. Я благодарен Богу за все это. Моим болельщикам по всему миру, которые помогли мне проявить себя: каждый знаковый момент, каждый гол, каждая страница истории, которую мы создали вместе, навсегда останется нашей. Всем клубам, тренерам и партнерам по команде, которые стояли рядом со мной, — спасибо. Вы сформировали меня не только как футболиста, но и как человека 

— написал Ориги.

Он отметил, что представлять Бельгию и одновременно нести в себе Кению было для него большой радостью.

А моей семье и самым близким людям… без вас я не был бы тем, кем являюсь сегодня. Я навсегда благодарен вам. Миссия выполнена. Теперь я отправляюсь к своему следующему призванию. Впереди еще много путешествий 

— добавил Ориги. 

Дополнение

Дивок Ориги родился 18 апреля 1995 года в Бельгии. Футбольную карьеру начал в местном "Генке", а позже перебрался в молодежку французского "Лилля", где и начал выступления за взрослую команду. 

В 2014 году английский "Ливерпуль" объявил о подписании 19-летнего Ориги на 5 лет. Сумма трансфера составила 12 млн евро. За время пребывания в составе "мерсисайдцев" бельгиец выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Больше всего болельщикам английского клуба Ориги запомнился голом в ворота "Барселоны" в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2018/2019, когда "Ливерпуль", уступив в первом матче (3:0), смог пройти "Барсу" благодаря дублю Ориги и Жоржиньо Вейналдума. 

Кроме того, в том розыгрыше ЛЧ Ориги забил гол в ворота "Тоттенхэма" в финале, что позволило его команде одержать победу — 2:0.

Бельгиец покинул "Ливерпуль" свободным агентом в 2022 году и перешел в "Милан", где получал одну из самых высоких зарплат — 300 тыс. евро в месяц. За три года в "Милане" Ориги провел всего 27 игр и забил два гола. 

Летом 2023 года из "Милана" были уволены Паоло Мальдини и Фредерик Массара, отвечавшие за трансферную политику клуба. Перед закрытием трансферного окна новый менеджмент во главе с Джорджо Фурлани и Жоффре Монкада договорился с клубом "Ноттингем Форест" об аренде Ориги на один сезон с опцией выкупа. 

Английский клуб не захотел активировать опцию выкупа, поэтому Ориги вернулся в "Милан", где после аренды не провел ни одного матча. Клуб хотел избавиться от своего высокооплачиваемого игрока. Однако компенсация, прописанная в контракте игрока, не позволяла сделать это без финансовых потерь, поэтому бельгиец продолжал тренироваться с дублем и почти не играть за основную команду. 

В последний раз игрок появлялся на поле в апреле 2024 года, а с декабря 2025 года — находился в статусе свободного агента. 

За сборную Ориги дебютировал на крупном турнире — на Чемпионате мира-2014, который проходил в Бразилии. Уже во втором матче своей команды Ориги принес Бельгии победу над россией во втором туре — 1:0. Это позволило игроку стать самым молодым игроком Бельгии, которому удалось забить на Мундиале (19 лет 2 месяца 3 дня). 

УЕФА продлила отстранение россии на сезон-2026/2707.06.26, 20:49 • 4292 просмотра

Антонина Туманова

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