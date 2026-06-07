УЕФА продлила отстранение россии на сезон-2026/27
Киев • УНН
УЕФА продлила отстранение российских сборных и клубов на сезон-2026/27. Команды пропустят еврокубки, Лигу наций и турниры по футзалу.
УЕФА продлила отстранение российских сборных и клубов от соревнований под своей эгидой на сезон-2026/27. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте, пишет УНН.
Детали
Исполнительный комитет УЕФА внес официальные изменения в список участников еврокубкового сезона-2026/27 с целью приведения его в соответствие с текущим отстранением российских сборных и клубов.
Организация адаптировала перечень команд, отстранив представителей россии от "соревнований УЕФА". То есть российские команды, помимо еврокубковых соревнований, пропустят еще Лигу наций, чемпионаты по футзалу, Кубок регионов и другие.
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