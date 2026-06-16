Зеленский обсудил с президентом Кении углубление партнерства в вопросах продбезопасности и пригласил в Украину
Киев • УНН
Зеленский обсудил с президентом Кении продовольственную безопасность и инвестиции. Лидеры договорились о развитии отношений в агросекторе и образовании.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Кении Уильямом Руто, лидеры говорили об углублении партнерства в вопросах продовольственной безопасности, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Глава государства проинформировал о российской массированной атаке в ночь на 15 июня, в результате которой есть погибшие и пострадавшие.
Лидеры обсудили сотрудничество в рамках международных организаций. Зеленский поблагодарил Кению за поддержку резолюций Украины в Генеральной Ассамблее ООН.
Отдельное внимание – развитию двусторонних отношений в различных сферах: привлечении инвестиций, сельском хозяйстве, образовании. Глава государства подчеркнул, что Украина готова делиться с Кенией опытом и реализовывать совместные проекты. Лидеры договорились, что команды проработают детали возможного сотрудничества.
Кроме того, президенты говорили об углублении партнерства в вопросах продовольственной безопасности. Несмотря на войну, Украина делает все возможное, чтобы оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции.
Зеленский пригласил Президента Кении приехать в Украину с визитом.
Зеленский завтра может снова встретиться с Трампом16.06.26, 21:12 • 1072 просмотра