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Зеленский обсудил с президентом Кении углубление партнерства в вопросах продбезопасности и пригласил в Украину

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Зеленский обсудил с президентом Кении продовольственную безопасность и инвестиции. Лидеры договорились о развитии отношений в агросекторе и образовании.

Зеленский обсудил с президентом Кении углубление партнерства в вопросах продбезопасности и пригласил в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Кении Уильямом Руто, лидеры говорили об углублении партнерства в вопросах продовольственной безопасности, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства проинформировал о российской массированной атаке в ночь на 15 июня, в результате которой есть погибшие и пострадавшие.

Лидеры обсудили сотрудничество в рамках международных организаций. Зеленский поблагодарил Кению за поддержку резолюций Украины в Генеральной Ассамблее ООН.

Отдельное внимание – развитию двусторонних отношений в различных сферах: привлечении инвестиций, сельском хозяйстве, образовании. Глава государства подчеркнул, что Украина готова делиться с Кенией опытом и реализовывать совместные проекты. Лидеры договорились, что команды проработают детали возможного сотрудничества.

Кроме того, президенты говорили об углублении партнерства в вопросах продовольственной безопасности. Несмотря на войну, Украина делает все возможное, чтобы оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции.

Зеленский пригласил Президента Кении приехать в Украину с визитом.

Зеленский завтра может снова встретиться с Трампом16.06.26, 21:12 • 1072 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
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Война в Украине
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Кения
Владимир Зеленский
Украина