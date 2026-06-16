Зеленский завтра может снова встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в среду, 17 мая, состоится еще одна встреча с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.

Наши команды будут встречаться в течение суток на разных уровнях, продолжают встречаться. Есть много технических важных встреч, мы с британцами... Я думаю, что завтра еще встретимся и с президентом отдельно - сказал Зеленский.

Напомним

Страны G7 поддержали усиление ПВО Украины, давления на рф, и предоставление Украине энергопакета на зиму, а также с президентом США Дональдом Трампом обсуждали получение Украиной лицензий на производство антибаллистических систем и ракет, и "команды будут работать".