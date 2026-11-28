Пастор культа Судного дня, приговорённый к 200 годам лишения свободы, признан виновным в смерти ещё 123 человек
Киев • УНН
Кенийский суд признал Пола Маккензи виновным в смерти 123 последователей. Ранее его приговорили к 200 годам за гибель 191 человека.
Суд в кенийском городе Момбаса признал лидера религиозного культа Судного дня Пола Маккензи виновным в непредумышленном убийстве еще 123 своих последователей после того, как ранее он получил 200 лет тюремного заключения за убийство 191 человека. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Вместе с самопровозглашенным пастором суд признал виновными еще 29 человек, среди которых его жена Рода Мумбуа Мавеу. В то же время 60 обвиняемых оправдали, однако прокуратура намерена обжаловать это решение.
Сам Маккензи своей вины не признал. Его адвокат сообщил о намерении подать апелляцию после оглашения приговора.
Сотни тел в лесу и тысячи последователей
Маккензи арестовали в 2023 году после обнаружения более 400 тел в неглубоких могилах в лесу Шакахола недалеко от побережья Индийского океана.
Суд установил, что религиозный лидер систематически склонял своих последователей к смертельному голоданию, используя религиозные убеждения. Он также проповедовал отказ от образования и медицинской помощи.
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Маккензи основал религиозную организацию "Международное служение Благой вести" в 2003 году. В течение следующих 16 лет она привлекла тысячи последователей по всей Кении, а проповеди пастора транслировались по телевидению.
После закрытия главной церкви в 2019 году Маккензи перебрался в лес Шакахола вместе с частью своих сторонников.
Трагедия вызвала широкий общественный резонанс в Кении и поставила вопрос о недостаточном государственном контроле за деятельностью религиозных организаций.
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