Суд в кенийском городе Момбаса признал лидера религиозного культа Судного дня Пола Маккензи виновным в непредумышленном убийстве еще 123 своих последователей после того, как ранее он получил 200 лет тюремного заключения за убийство 191 человека. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Вместе с самопровозглашенным пастором суд признал виновными еще 29 человек, среди которых его жена Рода Мумбуа Мавеу. В то же время 60 обвиняемых оправдали, однако прокуратура намерена обжаловать это решение.

Сам Маккензи своей вины не признал. Его адвокат сообщил о намерении подать апелляцию после оглашения приговора.

Сотни тел в лесу и тысячи последователей

Маккензи арестовали в 2023 году после обнаружения более 400 тел в неглубоких могилах в лесу Шакахола недалеко от побережья Индийского океана.

Суд установил, что религиозный лидер систематически склонял своих последователей к смертельному голоданию, используя религиозные убеждения. Он также проповедовал отказ от образования и медицинской помощи.

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Маккензи основал религиозную организацию "Международное служение Благой вести" в 2003 году. В течение следующих 16 лет она привлекла тысячи последователей по всей Кении, а проповеди пастора транслировались по телевидению.

После закрытия главной церкви в 2019 году Маккензи перебрался в лес Шакахола вместе с частью своих сторонников.

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс в Кении и поставила вопрос о недостаточном государственном контроле за деятельностью религиозных организаций.

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