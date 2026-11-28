Суд у кенійському місті Момбаса визнав лідера релігійного культу Судного дня Пола Маккензі винним у ненавмисному вбивстві ще 123 своїх послідовників після того, як раніше він отримав 200 років ув'язнення за вбивство 191 людини. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Разом із самопроголошеним пастором суд визнав винними ще 29 осіб, серед яких його дружина Рода Мумбуа Мавеу. Водночас 60 обвинувачених виправдали, однак прокуратура має намір оскаржити це рішення.

Сам Маккензі своєї провини не визнав. Його адвокат повідомив про намір подати апеляцію після оголошення покарання.

Сотні тіл у лісі та тисячі послідовників

Маккензі заарештували у 2023 році після виявлення понад 400 тіл у неглибоких могилах у лісі Шакахола поблизу узбережжя Індійського океану.

Суд встановив, що релігійний лідер систематично схиляв своїх послідовників до смертельного голодування, використовуючи релігійні переконання. Він також проповідував відмову від освіти та медичної допомоги.

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Маккензі заснував релігійну організацію "Міжнародне служіння Доброї новини" у 2003 році. Протягом наступних 16 років вона залучила тисячі послідовників по всій Кенії, а проповіді пастора транслювали на телебаченні.

Після закриття головної церкви у 2019 році Маккензі перебрався до лісу Шакахола разом із частиною своїх прихильників.

Трагедія викликала широкий суспільний резонанс у Кенії та порушила питання недостатнього державного контролю за діяльністю релігійних організацій.

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