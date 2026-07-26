В Конго количество подтвержденных случаев Эболы приблизилось к 3000
Киев • УНН
В Демократической Республике Конго количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола возросло почти до 3000. От заболевания умерли более 1300 человек, эффективной вакцины против штамма нет.
Количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго возросло почти до 3000. По состоянию на четверг от заболевания умерли более 1300 человек, сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны, пишет УНН.
Детали
Согласно опубликованным данным, вспышка болезни продолжает распространяться, а число инфицированных и погибших растет.
В настоящее время в Конго циркулирует вирус Эбола типа Бундибудьо. По данным правительства, эффективного медикаментозного лечения или одобренной вакцины против этого штамма пока не существует.
Власти страны продолжают следить за развитием эпидемической ситуации и принимают меры для сдерживания распространения заболевания.
Число смертей от Эболы в Конго превысило 100024.07.26, 10:15 • 3504 просмотра