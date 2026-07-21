Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго возросло до 930, среди погибших – десятки медиков

В Демократической Республике Конго число умерших в результате вспышки лихорадки Эбола возросло как минимум до 930 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны, передает AP, пишет УНН.

Детали

Только за сутки с пятницы на субботу было зафиксировано 37 новых смертей – один из самых высоких суточных показателей с начала вспышки. По состоянию на субботу в стране подтверждено 2344 случая заболевания.

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Вспышка, объявленная 15 мая на востоке страны, стала самой быстрорастущей за всю историю наблюдений. Ее вызвал вирус Бундибудьо, для которого в настоящее время не существует одобренных вакцины или лечения.

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По данным Министерства здравоохранения, с начала вспышки умерли как минимум 36 инфицированных медицинских работников. Всего зафиксировано как минимум 12 нападений на медицинские учреждения и бригады, что затрудняет борьбу с распространением болезни.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила, что около 80% новых случаев возникают из неустановленных цепочек передачи, что свидетельствует о более быстром распространении вируса, чем медики успевают его отслеживать.

В настоящее время в изоляторах и больницах находятся 724 пациента. В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки выздоровели еще 22 человека.

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