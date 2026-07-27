В Конго число случаев Эболы возросло до 3200, а число смертей - до 1400
Киев • УНН
В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев Эболы возросло до 3200, включая 1405 летальных исходов. Данные опубликованы правительственными источниками в воскресенье.
В Конго количество подтвержденных случаев заболевания Эболой возросло до 3200, включая 1405 летальных исходов, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Согласно правительственным данным, опубликованным в воскресенье, количество подтвержденных случаев заболевания Эболой в Демократической Республике Конго увеличилось до 3200, включая 1405 смертей.
Смертельная Эбола в Конго: власти экстренно открывают новые центры лечения18.05.26, 13:21 • 4049 просмотров
Напомним
Ранее УНН сообщал, что количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго возросло почти до 3000.