В Конго число случаев Эболы возросло до 3200, а число смертей - до 1400

В Конго количество подтвержденных случаев заболевания Эболой возросло до 3200, включая 1405 летальных исходов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Согласно правительственным данным, опубликованным в воскресенье, количество подтвержденных случаев заболевания Эболой в Демократической Республике Конго увеличилось до 3200, включая 1405 смертей.

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Напомним

Ранее УНН сообщал, что количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго возросло почти до 3000.