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Зеленский считает, что Клименко на посту министра обороны сможет провести реформу ТЦК - нардеп

Киев • УНН

 • 1388 просмотра

Президент Зеленский аргументировал желание назначить Клименко министром обороны его способностью провести реформу ТЦК. Федоров теряет должность из-за провала этой реформы.

Зеленский считает, что Клименко на посту министра обороны сможет провести реформу ТЦК - нардеп

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Игорь Клименко на должности министра обороны сможет провести реформу ТЦК. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает УНН.

Один из главных аргументов президента, почему именно Клименко нужно на пост министра обороны вместо Федорова - это то, что только тот может провести реформу ТЦК 

- сообщил нардеп.

Без Федорова, но с Ченцовым, Кимом и Масловым — в "Слуге народа" рассказали, кто претендует на должности в новом правительстве15.07.26, 21:14 • 4224 просмотра

Напомним

Нардеп Железняк сообщил, что президент Зеленский предложит на должность министра обороны Игоря Клименко, который возглавлял МВД. Федоров не сохранит пост "из-за провала реформы ТЦК".

Антонина Туманова

Политика
ТЦК и СП
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Украина