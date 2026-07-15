Зеленский считает, что Клименко на посту министра обороны сможет провести реформу ТЦК - нардеп
Киев • УНН
Президент Зеленский аргументировал желание назначить Клименко министром обороны его способностью провести реформу ТЦК. Федоров теряет должность из-за провала этой реформы.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Игорь Клименко на должности министра обороны сможет провести реформу ТЦК. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает УНН.
Один из главных аргументов президента, почему именно Клименко нужно на пост министра обороны вместо Федорова - это то, что только тот может провести реформу ТЦК
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Напомним
Нардеп Железняк сообщил, что президент Зеленский предложит на должность министра обороны Игоря Клименко, который возглавлял МВД. Федоров не сохранит пост "из-за провала реформы ТЦК".