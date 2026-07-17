Зеленский назначает Клименко секретарем СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил экс-министру внутренних дел Игорю Клименко стать секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, указав, что соответствующий указ уже готовится, пишет УНН.

Встретился с Игорем Клименко. Благодарен за работу в системе Министерства внутренних дел. Было много непростых вызовов, и реагирование всегда было эффективным. Игорь Клименко продолжит работать на Украину в сфере защиты нашего государства и людей. Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится