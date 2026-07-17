Зеленский назначает Клименко секретарем СНБО
Киев • УНН
Президент поблагодарил Клименко за работу в МВД и предложил ему стать секретарем СНБО. Соответствующий указ о назначении уже готовится.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил экс-министру внутренних дел Игорю Клименко стать секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, указав, что соответствующий указ уже готовится, пишет УНН.
Встретился с Игорем Клименко. Благодарен за работу в системе Министерства внутренних дел. Было много непростых вызовов, и реагирование всегда было эффективным. Игорь Клименко продолжит работать на Украину в сфере защиты нашего государства и людей. Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится
В этом контексте Президент подчеркнул: "Главное – максимально результативная координация между всеми составляющими в секторе безопасности и обороны и ежедневный контроль за выполнением решений. Каждое решение СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего должно выполняться в полном объеме и в установленное время".
"Правительство Украины, наши Силы обороны и безопасности Украины и вся система государственных структур должны работать именно так, как необходимо для достижения определенных государственных целей. Отдельный приоритет – это координация оборонных производств. Благодарю за службу Украине!" - указал Зеленский.
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