"Слуга народа" Потураев подал заявление о прекращении полномочий нардепа
Киев • УНН
Никита Потураев из фракции "Слуга народа" подал заявление о сложении мандата. Он занимал должность главы комитета по гуманитарной политике с 2020 года.
Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Никита Потураев подал заявление о прекращении своих полномочий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост политика в Facebook.
Детали
Уважаемый Руслан Алексеевич! Настоящим заявлением сообщаю вам о принятом мною решении прекратить мои полномочия как народного депутата Верховной Рады Украины IX созыва
Потураев занимал должность главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики с 17 июня 2020 года.
Контекст
В воскресенье, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров Украины и отставку Юлии Свириденко, а также предложил ей "возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером".
В понедельник, 13 июля, в Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке Премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Во вторник, 14 июля, парламент 258 голосами поддержал отставку главы правительства Юлии Свириденко вместе с Кабинетом министров.
Президент Украины Владимир Зеленский тогда же заявил, что после проведенных консультаций считает Сергея Корецкого наиболее подготовленным человеком на должность Премьер-министра Украины.
В четверг, 16 июля, Верховная Рада назначила Сергея Корецкого, возглавляющего НАК "Нафтогаз Украины", новым Премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко.
Напомним
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что президент Владимир Зеленский предложит на должность министра обороны Игоря Клименко, который возглавлял МВД. Он добавил, что Федоров не сохранит пост "из-за провала реформы ТЦК".
На фоне увольнения Михаила Федорова, советники министра обороны - Сергей Стерненко и Сергей "Флеш" Бескрестнов - объявили о завершении работы в Минобороны.
Кроме того, заявление о своей отставке написал и заместитель командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Павел Елизаров. Он добавил, что желания продолжать военную службу в ВСУ он не выражает, и проходить военную службу в военном резерве по соответствующей военно-учетной специальности не желает.