Корецкий ответил, оставит ли Федоров пост министра обороны
Киев • УНН
Глава НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий заявил, что нужно дождаться голосования по министру обороны, прежде чем делать следующие шаги. Президент предложит на эту должность Игоря Клименко.
Глава НАК "Нафтогаз", кандидат на пост премьер-министра Украины Сергей Корецкий ответил на вопрос о возможности сохранения Михаила Федорова на должности министра обороны, отметив, что необходимо дождаться голосования по назначению следующего министра, а затем предпринимать следующие шаги. Об этом Корецкий сказал во время заседания парламента, передает УНН.
Детали
Для того чтобы вносить какие-либо предложения, нужно понять, как завершится голосование по кандидатуре министра обороны и министра внутренних дел. Я считаю, что нужно дождаться этого голосования, а затем предпринимать следующие шаги
Напомним
Михаил Федоров, вероятно, не сохранит пост министра обороны. Президент Украины предложит на эту должность Игоря Клименко, который возглавлял МВД.
Заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров подал рапорт о своей отставке на фоне увольнения министра обороны Михаила Федорова.