Зеленский анонсировал обновление СНБО: Умеров займется коммуникацией с партнерами и Drone Deals, а Клименко — внутренней безопасностью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обновлении работы СНБО — Рустем Умеров сосредоточится на коммуникации с партнерами и реализации таких наших программ, как Drone Deals и украинская Антибаллистическая программа "Фрея", а Игорь Клименко, который должен занять место секретаря, — "внутренней деятельностью ради устойчивости Украины", передает УНН.

Определили параметры дальнейшей работы СНБО нашего государства и обновления ее принципов. Рустем Умеров сосредоточится на коммуникации с партнерами, переговорах, продвижении безопасности сотрудничества и развития взаимоотношений между разведывательными сообществами Украины и партнеров и реализации таких наших программ, как Drone Deals и украинская Антибаллистическая программа "Фрея" - сообщил Зеленский.

По словам Президента, учитывая опыт Игоря Клименко в системе МВД Украины, "в работе СНБО будет увеличен компонент внутренней деятельности ради устойчивости Украины, координации между оборонными и безопасностными структурами, а также противодействия таким вызовам, как киберугрозы с российской стороны и деятельность преступных сетей".

Поручил подготовить указы на подписание на следующую неделю после запланированных встреч в Соединенных Штатах - резюмировал Зеленский.

Зеленский назначает Клименко секретарем СНБО

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский предложил эксминистру внутренних дел Игорю Клименко стать секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, указав, что соответствующий указ уже готовится.