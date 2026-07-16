Зеленский сегодня может предложить новую кандидатуру на пост министра обороны - нардеп
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский может предложить новую кандидатуру на пост министра обороны 16 июля. Нардеп Федиенко сообщил, что имя не уточнили, а решение зависит от согласования всеми сторонами.
Новую кандидатуру на пост главы Минобороны Украины Президент Владимир Зеленский может предложить уже сегодня. Об этом 16 июля рассказал народный депутат Александр Федиенко в своем Telegram-канале, сообщает УНН.
"Да, фракция была. Было сказано, что, возможно, сегодня Президент предложит другую, новую кандидатуру на (должность, — ред.) министра обороны. Кто это будет, — никто не уточнил", — сказал Федиенко.
Парламентарий добавил, что сейчас остается просто ждать, предложат ли сегодня новую кандидатуру.
"Скорее всего, это произойдет поздно ночью. А парламент соберется, но при условии, если эта кандидатура устроит представителей всех фракций", — добавил нардеп.
Напомним
Как сообщил Железняк, на заседании фракции "Слуга народа" стало известно, что на пост министра обороны ищут другую кандидатуру - не Игоря Клименко, но и не Михаила Федорова.