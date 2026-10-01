Убийство Ирины Фарион — суд сегодня огласит приговор Вячеславу Зинченко

Сегодня, 1 октября, в Шевченковском районном суде Львова должно состояться судебное заседание, на котором обвиняемому в убийстве языковеда Ирины Фарион — Вячеславу Зинченко — должны огласить приговор по делу. Зинченко грозит пожизненное заключение, передает УНН.

Детали

Судебное заседание по делу №466/12967/24 об умышленном убийстве начнется в 10:30 в помещении Шевченковского райсуда Львова. Потерпевшей выступает дочь Ирины Фарион — София Особа. Обвиняемый: Вячеслав Зинченко.

Дополнение

19 июля 2024 года во Львове стреляли в языковеда Ирину Фарион. Тогда сообщалось, что покушение произошло около 19:30 на одной из улиц Львова. Неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону Фарион.

Позже стало известно, что Фарион умерла в больнице после нападения.

Тогдашний глава МВД Игорь Клименко заявлял, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. У полиции было несколько версий убийства языковеда, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.

25 июля стало известно, что в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Клименко заявлял, что у правоохранителей достаточно доказательств утверждать, что именно Вячеслав Зинченко стрелял в женщину. По его словам, расследование продолжалось 139 часов.

Первое судебное заседание по избранию Зинченко меры пресечения состоялось 26 июля 2024 года в Галицком районном суде Львова. Тогда суд отправил его под стражу без права внесения залога, а сам Зинченко в сентябре того года просил суд продлить ему меру пресечения, поскольку боится за свою жизнь.

Меня хотят переводить в СИЗО. Знайте, если со мной что-то случится, если мне меру пресечения не продлят, я с собой... Я себя убивать не хочу, не собираюсь, ни в коем случае. Поэтому знайте — если со мной что-то случится, значит, мне помогли. Я прошу прокуроров, судей продлить мне меру пресечения — говорил Зинченко журналистам.

На первом заседании Зинченко свою вину не признал и просил журналистов задавать более интересные вопросы, назвав их "какой-то скукотой".

В конце декабря 2024 года прокуратура передала в суд дело об убийстве Ирины Фарион.

Прокуроры Львовской областной прокуратуры завершили досудебное расследование и передали в суд обвинительный акт в отношении 18-летнего жителя города Днепра по обвинению в убийстве общественной деятельницы, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион — заявляли в Офисе Генпрокурора.

Тогда же правоохранители переквалифицировали дело об убийстве Фарион на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, а также на незаконное обращение с оружием. Согласно квалификации Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.

17 сентября в Шевченковском районном суде Львова завершились судебные прения по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. После этого суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

В начале заседания защита просила предоставить дополнительное время для ознакомления с материалами дела, в частности с судебно-медицинской экспертизой. Адвокат также заявляла о ненадлежащем сканировании отдельных материалов и говорила о давлении на сторону защиты.

Суд предоставил защите 20 минут для ознакомления с материалами. После перерыва адвокат просила отложить заседание до 18 сентября, чтобы завершить подготовку выступления в прениях.

Прокуроры возразили против этого ходатайства. Они отметили, что защите уже предоставляли время для ознакомления с материалами дела.

По данным прокурора, во время досудебного расследования по делу назначили более 60 экспертиз, допросили более 1500 человек и обработали записи с камер видеонаблюдения.

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