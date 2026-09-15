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В Украине готовят резервные пути логистики в прифронтовых областях — Зеленский после заседания Ставки

Киев • УНН

 • 3398 просмотра

На Ставке проанализировали потребности "Укрзализныци", АЗС и критически важных предприятий. Минфину поручили обеспечить дополнительные ресурсы для логистики.

В Украине готовят резервные пути логистики в прифронтовых областях — Зеленский после заседания Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время заседания Ставки детально проанализировали потребности «Укрзалізниці», сети автозаправочных станций и определённых критически важных предприятий, которые являются особенно значимыми целями для российских ударов, передаёт УНН

Детали

Глава государства поручил Министерству финансов обеспечить дополнительные ресурсы для нужд логистики. Обсудили вызовы и возможные совместные шаги с партнёрами для безопасности логистики в приграничных районах со странами Европейского союза и Молдовой. 

Был также представлен отчёт о способности «Укрзалізниці» проводить ремонт подвижного состава и поставках оборудования: важно, чтобы поддержка партнёров для УЗ сохранялась, а также чтобы государственные банки поддержали УЗ. Правительство Украины готовит решения относительно резервных путей логистики в прифронтовых областях, просчитаны алгоритмы комбинирования маршрутов железной дороги и автобусов. Обновили задачи и по защите определённых объектов критической инфраструктуры — детали непубличны. Благодарен Игорю Клименко за основательную организацию работы Ставки. Слава Украине! 

— резюмировал Зеленский.

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