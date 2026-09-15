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В Україні готують резервні шляхи логістики у прифронтових областях - Зеленський після засідання Ставки

Київ • УНН

 • 558 перегляди

На Ставці проаналізували потреби Укрзалізниці, АЗС і критичних підприємств. Мінфіну доручили забезпечити додаткові ресурси для логістики.

В Україні готують резервні шляхи логістики у прифронтових областях - Зеленський після засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час засідання Ставки детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є особливо значимими мішенями для російських ударів, передає УНН

Деталі

Глава держави доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики. Обговорили виклики та можливі спільні кроки з партнерами для безпеки логістики у прикордонних районах із країнами Євросоюзу та Молдовою. 

Був звіт і по спроможностях Укрзалізниці проводити ремонти рухомого складу та постачанню обладнання: важливо, щоб підтримка партнерів для УЗ зберігалась і також щоб державні банки підтримали УЗ. Уряд України готує рішення щодо резервних шляхів логістики у прифронтових областях, і прораховані алгоритми комбінування маршрутів залізниці та автобусів. Оновили завдання і для захисту визначених обʼєктів критичної інфраструктури – деталі непублічні. Вдячний Ігорю Клименку за ґрунтовну організацію роботи Ставки. Слава Україні! 

- резюмував Зеленський.

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Антоніна Туманова

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