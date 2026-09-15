Зеленский анонсировал переформатирование работы мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсуждались планы врага. В связи с этим будет переформатирована работа определенных мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной обороны, передает УНН.

Провел заседание Ставки. Четкие доклады разведок: зафиксировали, на что в утвержденных планах врага в наибольшей степени направлено террористическое внимание россии. Есть решения для защиты. В частности, ощутимо усилим составляющую РЭБ и увеличим объем закупок — контракты подтверждены. Также будет переформатирована работа определенных мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной обороны - сообщил Зеленский.

Напомним

Сегодня, 15 сентября, президенту Украины Владимиру Зеленскому доложил Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый об успешном испытании еще одного перехватчика беспилотников.