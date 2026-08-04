Подготовка к зиме, кибербезопасность и производство оружия - Зеленский представил Клименко как секретаря СНБО и обозначил задачи
Киев • УНН
Президент Зеленский официально представил Игоря Клименко на должности секретаря СНБО. Он ожидает усиления координации, подготовки к зиме, локализации ПВО и противодействия киберугрозам.
Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового секретаря СНБО Игоря Клименко, а также озвучил свои ожидания - подготовка к зиме, локализация в Украине производства ПВО, внимание киберугрозам, исходящим от России, противодействие российской дезинформации и информационным операциям, которые они проводят, передает УНН.
Официально представил нового секретаря СНБО Игоря Клименко. Игорь доказал свою эффективность работой в Министерстве внутренних дел Украины. По своей природе МВД Украины – это система безопасности и спасательных структур, которые управляются и направляются именно через министра внутренних дел. Игорь очень хорошо координировал их работу. Теперь в СНБО Украины именно такую координационную функцию нужно максимально усилить
Президент рассчитывает, что секретарь СНБО вместе с Премьер-министром Украины, вместе со всеми необходимыми должностными лицами, командой Офиса, вместе с военными, вместе с нашими специальными службами добавит оперативности и содержательности всей работе по подготовке к зиме.
Ожидаю более предметного и слаженного взаимодействия между всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины. Украине нужно максимально быстро провести всю подготовительную работу для локализации в Украине производства ПВО, необходимых нам ракет и другого дополнительного оружия. Нужно уделять больше внимания киберугрозам, которые исходят от России, противодействовать российской дезинформации и информационным операциям, которые они проводят.
Президент добавил, что ожидает от Игоря Клименко предложений, какие решения нужно принять ради больших результатов для Украины.
Зеленский назначил Умерова главой СВР, Клименко - секретарем СНБО03.08.26, 14:14 • 28439 просмотров