"Федоров - лучший министр обороны за всю нашу историю": Стерненко уходит с должности советника главы оборонного ведомства

$44.880.2151.200.14
ukenru
20:38 • 2034 просмотра
Зеленский внес в ВР представление о назначении Корецкого премьер-министром
18:14 • 9770 просмотра
Без Федорова, но с Ченцовым, Кимом и Масловым — в "Слуге народа" рассказали, кто претендует на должности в новом правительстве
15:55 • 20922 просмотра
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA
Эксклюзив
15 июля, 13:53 • 27979 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
15 июля, 12:29 • 21667 просмотра
Решение по новому министру обороны станет известно вечером, главу МОН Лисового планируют заменить - нардеп
15 июля, 12:13 • 18929 просмотра
путин приказал перевести морские ядерные силы рф в полную боеготовность - патрушев
Эксклюзив
15 июля, 11:54 • 23773 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto
Эксклюзив
15 июля, 08:57 • 30635 просмотра
Станет ли следующая зима самой тяжелой за время большой войны - прогноз военного и энергетического экспертов
15 июля, 08:53 • 29615 просмотра
ЕС согласился предоставить временную защиту украинцам еще на год, но с уточнением о военнообязанных
15 июля, 08:39 • 23675 просмотра
Командир Сил беспилотных систем "Мадьяр" показал видео операции "МоЛоЧКа"Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
0м/с
64%
750мм
Популярные новости
Самолеты - это транспорт, а не оборудование: Татьяна Шевцова объяснила, почему лизинг нельзя трактовать как роялтиPhoto15 июля, 12:14 • 24032 просмотра
Урожай в рф под угрозой из-за дефицита топлива - разведка15 июля, 12:35 • 9020 просмотра
Двое братьев утонули в Черниговской области: тело 17-летнего юноши нашли водолазыPhoto15 июля, 14:12 • 5100 просмотра
Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикамPhoto15 июля, 15:04 • 16006 просмотра
Во Львове женщина получила телесные повреждения во время конфликта с сотрудниками ТЦК, открыто производство - полиция16:27 • 5902 просмотра
публикации
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15:55 • 20922 просмотра
Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикамPhoto15 июля, 15:04 • 16091 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
Эксклюзив
15 июля, 13:53 • 27979 просмотра
Самолеты - это транспорт, а не оборудование: Татьяна Шевцова объяснила, почему лизинг нельзя трактовать как роялтиPhoto15 июля, 12:14 • 24098 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto
Эксклюзив
15 июля, 11:54 • 23773 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Урсула фон дер Ляйен
Михаил Федоров
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Европа
Иран
Реклама
УНН Lite
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 19208 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 117305 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 154523 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 150787 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 133673 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Bayraktar TB2
NLAW
Крылатая ракета Storm Shadow
Saab JAS 39 Gripen

"Федоров - лучший министр обороны за всю нашу историю": Стерненко уходит с должности советника главы оборонного ведомства

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

Сергей Стерненко покинул должность советника министра обороны, где занимался вопросами БПЛА. Он выразил надежду на утверждение новых тендерных требований для FPV-дронов.

"Федоров - лучший министр обороны за всю нашу историю": Стерненко уходит с должности советника главы оборонного ведомства

Сергей Стерненко, который с января был советником министра обороны Михаила Федорова по вопросам повышения использования БПЛА на фронте, уходит с этой должности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует УНН.

Детали

По словам Стерненко, его решение "уменьшает возможности помощи качественно изменить ситуацию в войсках с дронами".

У нас на выходе как раз были новые тендерные требования для закупок FPV-дронов, которые позволили бы армии получать лучшие средства и развивать инфраструктуру для более глубоких ударов. Надеюсь, они в конечном итоге будут утверждены

- написал Стерненко.

Он добавил, что Федоров был лучшим министром обороны за всю историю независимой Украины.

"Обидно, что сегодня наше государство стало гораздо дальше от победы. Обидно, что реальные реформы даже не дали начать, хотя все равно удалось многое изменить", - резюмировал Стерненко.

Напомним

Нардеп Железняк сообщил, что президент Зеленский предложит на должность министра обороны Игоря Клименко, который возглавлял МВД. Федоров не сохранит пост "из-за провала реформы ТЦК".

Зеленский считает, что Клименко на посту министра обороны сможет провести реформу ТЦК - нардеп15.07.26, 22:08 • 2206 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Политика
Война в Украине
ТЦК и СП
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Игорь Клименко
Владимир Зеленский