"Федоров - лучший министр обороны за всю нашу историю": Стерненко уходит с должности советника главы оборонного ведомства
Киев • УНН
Сергей Стерненко покинул должность советника министра обороны, где занимался вопросами БПЛА. Он выразил надежду на утверждение новых тендерных требований для FPV-дронов.
Сергей Стерненко, который с января был советником министра обороны Михаила Федорова по вопросам повышения использования БПЛА на фронте, уходит с этой должности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует УНН.
Детали
По словам Стерненко, его решение "уменьшает возможности помощи качественно изменить ситуацию в войсках с дронами".
У нас на выходе как раз были новые тендерные требования для закупок FPV-дронов, которые позволили бы армии получать лучшие средства и развивать инфраструктуру для более глубоких ударов. Надеюсь, они в конечном итоге будут утверждены
Он добавил, что Федоров был лучшим министром обороны за всю историю независимой Украины.
"Обидно, что сегодня наше государство стало гораздо дальше от победы. Обидно, что реальные реформы даже не дали начать, хотя все равно удалось многое изменить", - резюмировал Стерненко.
Напомним
Нардеп Железняк сообщил, что президент Зеленский предложит на должность министра обороны Игоря Клименко, который возглавлял МВД. Федоров не сохранит пост "из-за провала реформы ТЦК".
Зеленский считает, что Клименко на посту министра обороны сможет провести реформу ТЦК - нардеп15.07.26, 22:08 • 2206 просмотров