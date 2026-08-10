Возможности СНБО будут усилены — Зеленский согласовал необходимые организационные и кадровые решения

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Игоря Клименко и запланировал усиление возможностей СНБО, а также согласовал необходимые организационные и кадровые решения, передает УНН.

Доклад Игоря Клименко. Запланировали усиление возможностей СНБО. Помимо привычной функции координации процессов в сфере безопасности и обороны Украины, необходимо больше реальной оценки всех параметров устойчивости нашего государства. Реагирование на чрезвычайные ситуации техногенного характера, ликвидация последствий российских ударов, выполнение задач по подготовке областей и общин к зимнему периоду и соответствующим вызовам — всё это должно происходить значительно оперативнее