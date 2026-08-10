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Возможности СНБО будут усилены — Зеленский согласовал необходимые организационные и кадровые решения

Киев • УНН

 • 1708 просмотра

Президент Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Клименко и запланировал усиление возможностей ведомства. Согласованы организационные и кадровые решения для более оперативного реагирования на вызовы.

Возможности СНБО будут усилены — Зеленский согласовал необходимые организационные и кадровые решения

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Игоря Клименко и запланировал усиление возможностей СНБО, а также согласовал необходимые организационные и кадровые решения, передает УНН.

Доклад Игоря Клименко. Запланировали усиление возможностей СНБО. Помимо привычной функции координации процессов в сфере безопасности и обороны Украины, необходимо больше реальной оценки всех параметров устойчивости нашего государства. Реагирование на чрезвычайные ситуации техногенного характера, ликвидация последствий российских ударов, выполнение задач по подготовке областей и общин к зимнему периоду и соответствующим вызовам — всё это должно происходить значительно оперативнее 

- сообщил Зеленский.

Президент добавил, что согласовал с Клименко необходимые организационные и кадровые решения.

Договорились об изменении подходов к формированию повестки дня и контролю за выполнением решений Ставки и СНБО. Определили также меры для достижения Украиной лучших результатов по направлениям обеспечения кибербезопасности и информационной устойчивости, а также противодействия российским информационным операциям 

- резюмировал Зеленский.

Подготовка к зиме, кибербезопасность и производство оружия - Зеленский представил Клименко как секретаря СНБО и обозначил задачи04.08.26, 17:56 • 2914 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Кибератака
российская пропаганда
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Украина