Возможности СНБО будут усилены — Зеленский согласовал необходимые организационные и кадровые решения
Киев • УНН
Президент Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Клименко и запланировал усиление возможностей ведомства. Согласованы организационные и кадровые решения для более оперативного реагирования на вызовы.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Игоря Клименко и запланировал усиление возможностей СНБО, а также согласовал необходимые организационные и кадровые решения, передает УНН.
Доклад Игоря Клименко. Запланировали усиление возможностей СНБО. Помимо привычной функции координации процессов в сфере безопасности и обороны Украины, необходимо больше реальной оценки всех параметров устойчивости нашего государства. Реагирование на чрезвычайные ситуации техногенного характера, ликвидация последствий российских ударов, выполнение задач по подготовке областей и общин к зимнему периоду и соответствующим вызовам — всё это должно происходить значительно оперативнее
Президент добавил, что согласовал с Клименко необходимые организационные и кадровые решения.
Договорились об изменении подходов к формированию повестки дня и контролю за выполнением решений Ставки и СНБО. Определили также меры для достижения Украиной лучших результатов по направлениям обеспечения кибербезопасности и информационной устойчивости, а также противодействия российским информационным операциям
Подготовка к зиме, кибербезопасность и производство оружия - Зеленский представил Клименко как секретаря СНБО и обозначил задачи04.08.26, 17:56 • 2914 просмотров