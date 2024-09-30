Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"
Киев • УНН
Netflix опубликовал первые фото со съемочной площадки фильма «Острые козырьки». Киллиан Мерфи возвращается к роли Томми Шелби, а режиссером ленты выступает Том Харпер.
Стриминговая платформа Netflix показала первые кадры со съемочной площадки, где готовят полнометражный фильм "Острые Картузы". Об этом пишет УНН со ссылкой на Netflix y соцсети Х.
Детали
Томми Шелби вернулся. Киллиан Мерфи и Стивен Найт воссоединились на съемочной площадке, когда официально стартовало производство будущего фильма Netflix
Дополнение
Известно, что режиссером полнометражного фильма от Netflix является Том Харпер, который также руководил несколькими эпизодами сериала "Острые козырьки".
Указано, что над фильмом работают британский кинематографист Стивен Найт, продюсеры Кэрин Мандабах и Гай Хили, а также исполнительные продюсеры Дэвид Косс, Джейми Глейзбрук, Эндрю Уоррен и Дэвид Мейсон.
Напомним,
Летом этого года Netflix анонсировал предстоящий спин-офф популярного сериала "Острые козырьки" с Киллианом Мерфи в роли Томми Шелби.