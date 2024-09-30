Netflix показав перші кадри зі зйомок фільму "Гострі картузи"
Київ • УНН
Netflix опублікував перші фото зі знімального майданчика фільму "Гострі картузи". Кілліан Мерфі повертається до ролі Томмі Шелбі, а режисером стрічки виступає Том Гарпер.
Стрімінгова платформа Netflix показала перші кадри зі знімального майданчика, де готують повнометражний фільм "Гострі Картузи". Про це пише УНН з посиланням на Netflix y соцмережі Х.
Деталі
Томмі Шелбі повернувся. Кілліан Мерфі та Стівен Найт возз’єдналися на знімальному майданчику, коли офіційно стартувало виробництво майбутнього фільму Netflix
Доповнення
Відомо, що режисером повнометражного фільму від Netflix є Том Гарпер, який також керував кількома епізодами серіалу "Гострі картузи".
Зазначено, що над фільмом працюють британський кінематографіст Стівен Найт, продюсери Керін Мандабах та Гай Хілі, а також виконавчі продюсери Девід Косс, Джеймі Глейзбрук, Ендрю Уоррен та Девід Мейсон.
Нагадаємо
Влітку цього року Netflix анонсував майбутній спін-офф популярного серіалу "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі в ролі Томмі Шелбі.