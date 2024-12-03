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Исследователи идентифицировали сотни украинских детей из Донетчины и Луганщины, которых похитила россия

Исследователи идентифицировали сотни украинских детей из Донетчины и Луганщины, которых похитила россия

Киев  •  УНН

 • 623 просмотра

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Исследователи Yale идентифицировали сотни похищенных рф детей из Донецкой и Луганской областей. 148 детей уже в российских базах данных, 166 размещены в российских семьях.

Исследователи Йельского университета идентифицировали сотни украинских детей из Донецкой и Луганской областей, которых похитила россия с февраля 2022 года. В частности, 148 детей уже есть в российских базах данных по размещению детей. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Еще одно основательное доказательство российских военных преступлений против Украины и украинцев – исследование Yale HRL. Исследователи Йельского университета идентифицировали сотни украинских детей из Донецкой и Луганской областей, которых похитила россия с февраля 2022 года, а также места их пребывания и маршруты депортации. 148 юных украинцев уже есть в российских базах данных по размещению детей, 42 из них усыновлены, взяты под опеку или имеют назначенного российского опекуна. Еще 166 детей размещены в российских семьях. Отчет показывает всему миру, на что идет россия, чтобы стереть украинскую идентичность. Насколько системна ее политика в этом направлении 

- сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина постоянно работает над тем, что украинские дети вернулись домой, а все виновные в преступлении похищения были наказаны.

"Это сложная задача, но мы делаем все необходимое, и мы благодарны всем, кто нам помогает. Каждой стране, организации, лидеру – политическому и общественному. Только вместе можем восстановить справедливость, которую россия нарушила в каком масштабе, защитить будущее украинских детей и вернуть их домой", - добавил Президент.

Напомним

Трое мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет, переживших ужасы российской оккупации, удалось вызволить из временно оккупированного Левобережья Херсонщины. Миссию спасения осуществила благотворительная организация Save Ukraine.

Павел Башинский

Павел Башинский

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