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Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

Киев  •  УНН

 • 1011 просмотра

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Йельский университет открывает новый учебный курс, посвященный творчеству Бейонсе за последние 11 лет. Программа будет исследовать влияние певицы на культуру, политику и социальную среду через призму чернокожих интеллектуалов.

В Йельском университете будут изучать курс, посвященный поп-звезде Бейонсе.  Он сосредоточится на последних 11 годах творчества Бейонсе, исследуя ее влияние на культуру, политику и социальную среду.

Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Йельский университет в следующем году запускает новый курс, посвященный поп-суперзвезде Бейонсе, которая имеет рекордные 99 номинаций на премию «Грэмми» и признана одной из самых влиятельных артисток в истории музыки. 

Курс под названием «Бейонсе творит историю: Чернокожие радикальные традиции, культура, теория и политика через музыку» сфокусируется на творчестве певицы со времени выхода ее одноименного альбома 2013 года до нынешнего альбома „Ковбой Картер“. 

Программа будет анализировать, как Бейонсе способствовала повышению осведомленности о социальных и политических идеологиях.

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Профессор Дафна Брукс планирует использовать записи живых выступлений Бейонсе как средство для ознакомления студентов с творчеством чернокожих интеллектуалов, таких как Фредерик Дуглас и Тони Моррисон.

Мы будем серьезно относиться к тому, как критическая работа, интеллектуальная работа некоторых из наших величайших мыслителей в американской культуре резонирует с музыкой Бейонсе, и думать о том, как мы можем применить их философию к ее творчеству», и как она иногда противоречит »черной радикальной интеллектуальной традиции

- сказала Брукс.

Курс, который предоставит 1 кредит ECTS (эквивалент 30 часов обучения), сосредоточится на последних 11 годах творчества Бейонсе, исследуя ее влияние на культуру, политику и социальную среду.

Напомним,

Бейонсе обошла Jay-Z по количеству номинаций на «Грэмми» благодаря альбому Cowboy Carter. Певица получила 11 новых номинаций, включая «Лучший альбом» и «Песню года».

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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