Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику
Киев • УНН
Йельский университет открывает новый учебный курс, посвященный творчеству Бейонсе за последние 11 лет. Программа будет исследовать влияние певицы на культуру, политику и социальную среду через призму чернокожих интеллектуалов.
В Йельском университете будут изучать курс, посвященный поп-звезде Бейонсе. Он сосредоточится на последних 11 годах творчества Бейонсе, исследуя ее влияние на культуру, политику и социальную среду.
Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Йельский университет в следующем году запускает новый курс, посвященный поп-суперзвезде Бейонсе, которая имеет рекордные 99 номинаций на премию «Грэмми» и признана одной из самых влиятельных артисток в истории музыки.
Курс под названием «Бейонсе творит историю: Чернокожие радикальные традиции, культура, теория и политика через музыку» сфокусируется на творчестве певицы со времени выхода ее одноименного альбома 2013 года до нынешнего альбома „Ковбой Картер“.
Программа будет анализировать, как Бейонсе способствовала повышению осведомленности о социальных и политических идеологиях.
Профессор Дафна Брукс планирует использовать записи живых выступлений Бейонсе как средство для ознакомления студентов с творчеством чернокожих интеллектуалов, таких как Фредерик Дуглас и Тони Моррисон.
Мы будем серьезно относиться к тому, как критическая работа, интеллектуальная работа некоторых из наших величайших мыслителей в американской культуре резонирует с музыкой Бейонсе, и думать о том, как мы можем применить их философию к ее творчеству», и как она иногда противоречит »черной радикальной интеллектуальной традиции
Курс, который предоставит 1 кредит ECTS (эквивалент 30 часов обучения), сосредоточится на последних 11 годах творчества Бейонсе, исследуя ее влияние на культуру, политику и социальную среду.
Напомним,
Бейонсе обошла Jay-Z по количеству номинаций на «Грэмми» благодаря альбому Cowboy Carter. Певица получила 11 новых номинаций, включая «Лучший альбом» и «Песню года».