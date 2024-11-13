Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

В Йельском университете будут изучать курс, посвященный поп-звезде Бейонсе. Он сосредоточится на последних 11 годах творчества Бейонсе, исследуя ее влияние на культуру, политику и социальную среду.

Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Йельский университет в следующем году запускает новый курс, посвященный поп-суперзвезде Бейонсе, которая имеет рекордные 99 номинаций на премию «Грэмми» и признана одной из самых влиятельных артисток в истории музыки.

Курс под названием «Бейонсе творит историю: Чернокожие радикальные традиции, культура, теория и политика через музыку» сфокусируется на творчестве певицы со времени выхода ее одноименного альбома 2013 года до нынешнего альбома „Ковбой Картер“.

Программа будет анализировать, как Бейонсе способствовала повышению осведомленности о социальных и политических идеологиях.

Профессор Дафна Брукс планирует использовать записи живых выступлений Бейонсе как средство для ознакомления студентов с творчеством чернокожих интеллектуалов, таких как Фредерик Дуглас и Тони Моррисон.

Мы будем серьезно относиться к тому, как критическая работа, интеллектуальная работа некоторых из наших величайших мыслителей в американской культуре резонирует с музыкой Бейонсе, и думать о том, как мы можем применить их философию к ее творчеству», и как она иногда противоречит »черной радикальной интеллектуальной традиции