Ексголова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа носить електронний браслет
Київ • УНН
Ексголова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа здала закордонний паспорт і тепер не може залишати Хмельницький. Її пересування контролює Нацполіція, пише журналіст Олег Новіков, передає УНН.
Деталі
Ексголові Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу надягли браслет, а сама вона здала закордонний паспорт до ДМС і не може покидати місто Хмельницький. Заставу за неї дійсно не внесли, але обов'язки працюють і без коштів. Пересування Крупи моніторить Нацполіція
Нагадаємо
4 жовтня 2024 року посадовицю МСЕК Тетяну Крупу та її сина, керівника управління ПФУ у Хмельницькій області, викрили на незаконному збагаченні на мільйони гривень.
У деклараціях ексголови Хмельницької МСЕК і депутатки обласної ради виявили серйозні порушення на суму понад 34,8 млн грн. 31 березня 2025 року Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу для Крупи до 130 млн грн.
А 4 червня того ж року Апеляційна палата залишила запобіжний захід без змін: Крупа залишалася під вартою, але вже з заставою 112 млн грн до 13 липня 2025 року.
Пізніше ВАКС продовжив її тримання під вартою до 7 вересня 2025 року, встановивши заставу 56 млн грн та ряд обов’язків у разі її внесення.
4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для Тетяни Крупи на заставу у розмірі 20 млн грн.
Станом на 10 вересня за Тетяну Крупу не внесли заставу у розмірі 20 млн гривень. Вона залишається під вартою, рішення суду не змінилося.