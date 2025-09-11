Ексголова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа носить електронний браслет

$41.210.09
Ексклюзив
09:51 • 1340 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 4368 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 13499 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 32371 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 42530 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 93559 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 50041 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47640 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43510 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 84845 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)Video11 вересня, 01:25 • 29348 перегляди
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко11 вересня, 01:44 • 18696 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля11 вересня, 03:46 • 18593 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto06:42 • 12199 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН07:22 • 12459 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства05:01 • 32361 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 93553 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 84842 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 64060 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 104755 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 4790 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 25334 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 89879 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 81201 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 76774 перегляди
Актуальне
The Guardian
Свіфт
DJI Mavic
Falcon 9
SpaceX Starship

Ексголова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа носить електронний браслет

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Колишня очільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа носить електронний браслет і здала закордонний паспорт. Її пересування контролюється Нацполіцією, і вона не може залишати Хмельницький.

Ексголова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа носить електронний браслет

Ексголова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа здала закордонний паспорт і тепер не може залишати Хмельницький. Її пересування контролює Нацполіція, пише журналіст Олег Новіков, передає УНН.

Деталі

Ексголові Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу надягли браслет, а сама вона здала закордонний паспорт до ДМС і не може покидати місто Хмельницький. Заставу за неї дійсно не внесли, але обов'язки працюють і без коштів. Пересування Крупи моніторить Нацполіція

- написав Новіков.

Нагадаємо

4 жовтня 2024 року посадовицю МСЕК Тетяну Крупу та її сина, керівника управління ПФУ у Хмельницькій області, викрили на незаконному збагаченні на мільйони гривень.

У деклараціях ексголови Хмельницької МСЕК і депутатки обласної ради виявили серйозні порушення на суму понад 34,8 млн грн. 31 березня 2025 року Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу для Крупи до 130 млн грн.

А 4 червня того ж року Апеляційна палата залишила запобіжний захід без змін: Крупа залишалася під вартою, але вже з заставою 112 млн грн до 13 липня 2025 року.

Пізніше ВАКС продовжив її тримання під вартою до 7 вересня 2025 року, встановивши заставу 56 млн грн та ряд обов’язків у разі її внесення.

4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для Тетяни Крупи на заставу у розмірі 20 млн грн.

Станом на 10 вересня за Тетяну Крупу не внесли заставу у розмірі 20 млн гривень. Вона залишається під вартою, рішення суду не змінилося. 

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Бюро економічної безпеки України
Харків