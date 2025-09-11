Ексголова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа носить електронний браслет

Ексголова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа здала закордонний паспорт і тепер не може залишати Хмельницький. Її пересування контролює Нацполіція, пише журналіст Олег Новіков, передає УНН.

Ексголові Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу надягли браслет, а сама вона здала закордонний паспорт до ДМС і не може покидати місто Хмельницький. Заставу за неї дійсно не внесли, але обов'язки працюють і без коштів. Пересування Крупи моніторить Нацполіція