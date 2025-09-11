Экс-глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа носит электронный браслет
Киев • УНН
Бывшая руководительница Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа носит электронный браслет и сдала загранпаспорт. Ее передвижение контролируется Нацполицией, и она не может покидать Хмельницкий.
Экс-глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа сдала загранпаспорт и теперь не может покидать Хмельницкий. Ее передвижение контролирует Нацполиция, пишет журналист Олег Новиков, передает УНН.
Детали
Экс-главе Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе надели браслет, а сама она сдала загранпаспорт в ГМС и не может покидать город Хмельницкий. Залог за нее действительно не внесли, но обязанности работают и без средств. Передвижение Крупы мониторит Нацполиция
Напомним
4 октября 2024 года должностное лицо МСЭК Татьяну Крупу и ее сына, руководителя управления ПФУ в Хмельницкой области, разоблачили на незаконном обогащении на миллионы гривен.
В декларациях экс-главы Хмельницкой МСЭК и депутата областного совета выявили серьезные нарушения на сумму более 34,8 млн грн. 31 марта 2025 года Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог для Крупы до 130 млн грн.
А 4 июня того же года Апелляционная палата оставила меру пресечения без изменений: Крупа оставалась под стражей, но уже с залогом 112 млн грн до 13 июля 2025 года.
Позже ВАКС продлил ее содержание под стражей до 7 сентября 2025 года, установив залог 56 млн грн и ряд обязанностей в случае его внесения.
4 сентября 2025 года Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для Татьяны Крупы на залог в размере 20 млн грн.
По состоянию на 10 сентября за Татьяну Крупу не внесли залог в размере 20 млн гривен. Она остается под стражей, решение суда не изменилось.