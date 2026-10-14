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Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 68 оккупантов — Генштаб

Киев • УНН

 • 16792 просмотра

Генштаб зафиксировал 222 боевых столкновения и более 5,2 тысячи атак дронами. На Покровском направлении уничтожены 68 оккупантов.

Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 68 оккупантов — Генштаб
Фото: Генеральный штаб

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 222 боевых столкновения. Украинские военнослужащие ликвидировали на Покровском направлении 68 оккупантов, еще 14 — ранили, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Противник нанес один ракетный и 58 авиационных ударов, сбросил 190 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5221 дрон-камикадзе и осуществил 1736 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

— говорится в сводке Генштаба. 

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты провели два штурмовых действия, нанесли один авиаудар, применив одну КАБ, осуществили 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Избицкое, Терновая, Охримовка, Чугуновка и в направлении Захаровки, Черного, Малой Волчьей. Пять из этих штурмов еще продолжаются.

На Купянском направлении враг 15 раз пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в направлении Радьковки.

Пять попыток захватчиков продвинуться отбили на Лиманском направлении в направлении населенного пункта Лиман и вблизи Масляковки.

На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться в районе населенного пункта Кривая Лука.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 19 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Новоселовки, Николаевполья, Новопавловки, Торецкого, Грузского, Вольного и Молодецкого. Продолжается бой.

Двадцать девять атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Черниговка, Светлое, Доброполье, Новогришино, Гулево, Сергеевка, Мирное, Молодецкое, Муравка и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 68 оккупантов, 14 — ранены; уничтожены 11 единиц автомобильной техники, четыре специальных средства и три укрытия. Повреждены две единицы автомобильной техники, пушка, пункт управления БПЛА и 37 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 164 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении враг один раз штурмовал в направлении Березового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Терноватое, Ровное, Воздвижевка, Горькое, Верхняя Терса, Новоселовка и Омельник.

На Ореховском направлении оккупанты пытались улучшить свое положение, четыре раза атакуя в направлении Павловки и Степногорска.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

За сутки Россия потеряла в Украине 1 650 военнослужащих — Генштаб14.10.26, 07:45 • 4356 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина