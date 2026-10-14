За сутки Россия потеряла в Украине 1 650 военнослужащих — Генштаб

В течение суток 13 октября противник потерял в войне в Украине 1 650 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 14 октября достигли около 1 557 350 человек.

Напомним

С начала 2026 года подразделения Сил беспилотных систем (СБС) ликвидировали и ранили более 100 тысяч российских оккупантов.

В России подтвердили, что пока не планируют переговоров с США и Украиной по завершению войны