За сутки Россия потеряла в Украине 1 650 военнослужащих — Генштаб
Киев • УНН
13 октября российские войска потеряли 1 650 военнослужащих. Общие потери РФ с начала вторжения достигли около 1 557 350 человек.
В течение суток 13 октября противник потерял в войне в Украине 1 650 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 14 октября достигли около 1 557 350 человек.
Напомним
С начала 2026 года подразделения Сил беспилотных систем (СБС) ликвидировали и ранили более 100 тысяч российских оккупантов.
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