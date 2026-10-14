За добу росія втратила в Україні 1 650 військових - Генштаб

Протягом доби 13 жовтня ворог втратив у війні в Україні 1 650 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 14 жовтня сягнули близько 1 557 350 осіб.

Нагадаємо

З початку 2026 року підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) ліквідували та поранили понад 100 тисяч російських окупантів.

У росії підтвердили, що поки не планують переговорів зі США та Україною щодо завершення війни