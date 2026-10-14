За добу росія втратила в Україні 1 650 військових - Генштаб
Київ • УНН
13 жовтня російські війська втратили 1 650 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 1 557 350 осіб.
Протягом доби 13 жовтня ворог втратив у війні в Україні 1 650 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 14 жовтня сягнули близько 1 557 350 осіб.
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З початку 2026 року підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) ліквідували та поранили понад 100 тисяч російських окупантів.
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