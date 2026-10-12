СБС демілатризували понад 100 тисяч окупантів від початку 2026 року
Київ • УНН
Від початку 2026 року Сили безпілотних систем ліквідували та поранили понад 100 тисяч російських військових. Із червня 2025 року втрати окупантів перевищили 150 тисяч.
З початку 2026 року підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) ліквідували та поранили понад 100 тисяч російських окупантів. Про це СБС повідомили у Telegram, інформує УНН.
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Зазначається, що загалом, з моменту створення угруповання СБС (11.06.2025), втрати особового складу противника перевищили 150 000 ліквідованими та пораненими.
За цими цифрами - щоденна бойова робота наших воїнів, тисячі бойових вильотів, точні удари та постійне вдосконалення безпілотних технологій. Кожне ураження - це зменшення бойового потенціалу противника та результат злагодженої роботи підрозділів угруповання СБС
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