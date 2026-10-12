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СБС демілатризували понад 100 тисяч окупантів від початку 2026 року

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Від початку 2026 року Сили безпілотних систем ліквідували та поранили понад 100 тисяч російських військових. Із червня 2025 року втрати окупантів перевищили 150 тисяч.

СБС демілатризували понад 100 тисяч окупантів від початку 2026 року

З початку 2026 року підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) ліквідували та поранили понад 100 тисяч російських окупантів. Про це СБС повідомили у Telegram, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що загалом, з моменту створення угруповання СБС (11.06.2025), втрати особового складу противника перевищили 150 000 ліквідованими та пораненими.

За цими цифрами - щоденна бойова робота наших воїнів, тисячі бойових вильотів, точні удари та постійне вдосконалення безпілотних технологій. Кожне ураження - це зменшення бойового потенціалу противника та результат злагодженої роботи підрозділів угруповання СБС

- йдеться у повідомленні.

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Вадим Хлюдзинський

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