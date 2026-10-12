СБС демілатризували понад 100 тисяч окупантів від початку 2026 року

З початку 2026 року підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) ліквідували та поранили понад 100 тисяч російських окупантів. Про це СБС повідомили у Telegram, інформує УНН.

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Зазначається, що загалом, з моменту створення угруповання СБС (11.06.2025), втрати особового складу противника перевищили 150 000 ліквідованими та пораненими.

За цими цифрами - щоденна бойова робота наших воїнів, тисячі бойових вильотів, точні удари та постійне вдосконалення безпілотних технологій. Кожне ураження - це зменшення бойового потенціалу противника та результат злагодженої роботи підрозділів угруповання СБС - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сили безпілотних систем у межах операції "МоЛоЧКа" за 10 тижнів уразили 285 плавзасобів російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях.

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