СБС демилитаризовали более 100 тысяч оккупантов с начала 2026 года

С начала 2026 года подразделения Сил беспилотных систем (СБС) ликвидировали и ранили более 100 тысяч российских оккупантов. Об этом СБС сообщили в Telegram, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что всего с момента создания группировки СБС (11.06.2025) потери личного состава противника превысили 150 000 ликвидированными и ранеными.

За этими цифрами — ежедневная боевая работа наших воинов, тысячи боевых вылетов, точные удары и постоянное совершенствование беспилотных технологий. Каждое поражение — это уменьшение боевого потенциала противника и результат слаженной работы подразделений группировки СБС — говорится в сообщении.

Напомним

Силы беспилотных систем в рамках операции "МоЛоЧКа" за 10 недель поразили 285 плавсредств российского теневого флота в Азовском и Черном морях.

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