5-летний ребенок выпал из окна шестого этажа в Одессе
Киев • УНН
В Одессе 5-летняя девочка выпала из окна шестого этажа многоэтажки на Люстдорфской дороге. Мать находилась в другой комнате, когда ребенок открыл окно.
В Одессе 5-летняя девочка выпала из окна многоэтажки, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП в Одесской области в среду, пишет УНН.
Детали
Событие произошло сегодня, 5 ноября, утром, в одном из жилых домов на Люстдорфской дороге. О травмировании ребенка полицейским сообщили медики.
"Предварительно установлено, что жительница Березовского района приехала с 5-летней дочкой в гости к старшему сыну. Пока мать находилась в другой комнате, девочка в кухне добралась до подоконника, открыла окно и выпала с шестого этажа многоэтажки", - говорится в сообщении.
Медики, как указано, доставили ребенка в больницу.
Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.
Ребенок в Харькове выпал из окна пятого этажа и застрял на кондиционере: его спасли11.08.25, 09:47 • 5007 просмотров