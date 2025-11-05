5-летний ребенок выпал из окна шестого этажа в Одессе

В Одессе 5-летняя девочка выпала из окна многоэтажки, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП в Одесской области в среду, пишет УНН.

Детали

Событие произошло сегодня, 5 ноября, утром, в одном из жилых домов на Люстдорфской дороге. О травмировании ребенка полицейским сообщили медики.

"Предварительно установлено, что жительница Березовского района приехала с 5-летней дочкой в гости к старшему сыну. Пока мать находилась в другой комнате, девочка в кухне добралась до подоконника, открыла окно и выпала с шестого этажа многоэтажки", - говорится в сообщении.

Медики, как указано, доставили ребенка в больницу.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

