Ребенок в Харькове выпал из окна пятого этажа и застрял на кондиционере: его спасли
Киев • УНН
В Харькове трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа, застряв на кондиционере этажом ниже. Спасатели ГСЧС оперативно сняли ребенка, который получил острую реакцию на стресс.
В Харькове малолетняя девочка выпала из окна многоэтажки, застряв на кондиционере этажом ниже, ее спасли бойцы ГСЧС, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Вчера вечером в Харькове произошло чрезвычайное происшествие, которое могло закончиться трагедией. Около 20:40 из окна пятого этажа многоэтажки выпала трехлетняя девочка. Ребенок остался на кондиционере четвертого этажа
На место, по его словам, мгновенно прибыли спасатели ГСЧС. "Благодаря профессиональным и слаженным действиям, с помощью пожарной лестницы девочку быстро сняли и передали медикам", - подчеркнул он.
"Ребенок получил острую реакцию на стресс. Родители от госпитализации отказались", - сообщил глава ОВА.
"Искренняя благодарность нашим спасателям за четкую работу в экстремальных условиях. Именно благодаря вам в этой истории - счастливый финал", - указал Синегубов.
