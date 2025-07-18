В Чернигове трехлетний мальчик выпал из окна, его госпитализировали

Трехлетний мальчик в Чернигове выпал из окна второго этажа. Ребенка госпитализировали, правоохранители расследуют обстоятельства, передает УНН со ссылкой на полицию Черниговской области.

Детали

Инцидент произошел 17 июля около 15:00 в многоэтажном доме в Чернигове.

Предварительно правоохранители установили, что мать оставила сына одного и ушла по своим делам. Мальчик самостоятельно подставил стул, залез на подоконник и через открытое окно выпал со второго этажа на клумбу.

Сейчас ребенок госпитализирован с телесными повреждениями в детскую больницу.

Добавим

В настоящее время продолжается расследование обстоятельств происшествия. По данному факту следователь полиции открыл уголовное производство по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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