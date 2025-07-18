У Чернігові трирічний хлопчик випав з вікна, його госпіталізували

Трирічний хлопчик у Чернігові випав з вікна другого поверху. Диттину госпіталізували, правоохоронці розслідують обставини, передає УНН із посиланням на поліцію Чернігівської області.

Деталі

Інцидент трапився 17 липня близько 15:00 у багатоповерховому будинку в Чернігові.

Попередньо правоохоронці встановили, що мати залишила сина самого та пішла у власних справах. Хлопчик самостійно підставив стілець, заліз на підвіконня і через відчинене вікно випав з другого поверху на клумбу.

Нині дитина госпіталізована з тілесними ушкодженнями до дитячої лікарні.

Додамо

Наразі триває розслідування обставин події. За даним фактом слідчий поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 2 років.

На Дніпропетровщині дворічна дитина випала з вікна четвертого поверху