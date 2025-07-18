У Чернігові трирічний хлопчик випав з вікна, його госпіталізували
Київ • УНН
У Чернігові трирічний хлопчик випав з вікна другого поверху, коли мати залишила його самого. Дитину госпіталізували з тілесними ушкодженнями, поліція розслідує обставини події.
Трирічний хлопчик у Чернігові випав з вікна другого поверху. Диттину госпіталізували, правоохоронці розслідують обставини, передає УНН із посиланням на поліцію Чернігівської області.
Деталі
Інцидент трапився 17 липня близько 15:00 у багатоповерховому будинку в Чернігові.
Попередньо правоохоронці встановили, що мати залишила сина самого та пішла у власних справах. Хлопчик самостійно підставив стілець, заліз на підвіконня і через відчинене вікно випав з другого поверху на клумбу.
Нині дитина госпіталізована з тілесними ушкодженнями до дитячої лікарні.
Додамо
Наразі триває розслідування обставин події. За даним фактом слідчий поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 2 років.
На Дніпропетровщині дворічна дитина випала з вікна четвертого поверху10.07.25, 15:24 • 1991 перегляд