На Дніпропетровщині дворічна дитина випала з вікна четвертого поверху
Київ • УНН
У місті Покров Дніпропетровської області дворічна дівчинка випала з вікна четвертого поверху. Дитину терміново госпіталізували після того, як рятувальники передали її медикам.
У Дніпропетровській області дворічна дівчинка випала з вікна четвертого поверху, її терміново доправили до лікарні, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Інцидент стався у місті Покров, що на Дніпропетровщині.
Дворічна дівчинка випала з вікна четвертого поверху. Рятувальники обережно підняли дитину на ноші та передали медикам. Дівчинку терміново доправили до лікарні
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