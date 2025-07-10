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На Дніпропетровщині дворічна дитина випала з вікна четвертого поверху

Київ • УНН

 • 743 перегляди

У місті Покров Дніпропетровської області дворічна дівчинка випала з вікна четвертого поверху. Дитину терміново госпіталізували після того, як рятувальники передали її медикам.

На Дніпропетровщині дворічна дитина випала з вікна четвертого поверху

У Дніпропетровській області дворічна дівчинка випала з вікна четвертого поверху, її терміново доправили до лікарні, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Інцидент стався у місті Покров, що на Дніпропетровщині.

Дворічна дівчинка випала з вікна четвертого поверху. Рятувальники обережно підняли дитину на ноші та передали медикам. Дівчинку терміново доправили до лікарні 

- повідомили у ДСНС.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Дніпропетровська область
Покров
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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