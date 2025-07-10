На Дніпропетровщині дворічна дитина випала з вікна четвертого поверху

У Дніпропетровській області дворічна дівчинка випала з вікна четвертого поверху, її терміново доправили до лікарні, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Інцидент стався у місті Покров, що на Дніпропетровщині.

Дворічна дівчинка випала з вікна четвертого поверху. Рятувальники обережно підняли дитину на ноші та передали медикам. Дівчинку терміново доправили до лікарні - повідомили у ДСНС.

У Києві школярка випала з вікна третього поверху: у закладі освіти працює поліція