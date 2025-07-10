В Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Днепропетровской области двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа, ее срочно доставили в больницу, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Инцидент произошел в городе Покров Днепропетровской области.

Двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Спасатели осторожно подняли ребенка на носилки и передали медикам. Девочку срочно доставили в больницу - сообщили в ГСЧС.

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