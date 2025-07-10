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В Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

Киев • УНН

 • 540 просмотра

В городе Покров Днепропетровской области двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Ребенка срочно госпитализировали после того, как спасатели передали ее медикам.

В Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Днепропетровской области двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа, ее срочно доставили в больницу, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Инцидент произошел в городе Покров Днепропетровской области.

Двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Спасатели осторожно подняли ребенка на носилки и передали медикам. Девочку срочно доставили в больницу 

- сообщили в ГСЧС.

В Киеве школьница выпала из окна третьего этажа: в учебном заведении работает полиция14.05.25, 12:55 • 5654 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Днепропетровская область
Покров, Украина
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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