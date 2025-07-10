В Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа
Киев • УНН
В городе Покров Днепропетровской области двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Ребенка срочно госпитализировали после того, как спасатели передали ее медикам.
В Днепропетровской области двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа, ее срочно доставили в больницу, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Инцидент произошел в городе Покров Днепропетровской области.
Двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Спасатели осторожно подняли ребенка на носилки и передали медикам. Девочку срочно доставили в больницу
В Киеве школьница выпала из окна третьего этажа: в учебном заведении работает полиция14.05.25, 12:55 • 5654 просмотра