Дитина у Харкові випала з вікна п'ятого поверху та застрягла на кондиціонері: її врятували
Київ • УНН
У Харкові трирічна дівчинка випала з вікна п'ятого поверху, застрягши на кондиціонері поверхом нижче. Рятувальники ДСНС оперативно зняли дитину, яка отримала гостру реакцію на стрес.
У Харкові малолітня дівчинка випала з вікна багатоповерхівки, застрягши на кондиціонері поверхом нижче, її врятували бійці ДСНС, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Учора ввечері в Харкові сталася надзвичайна подія, яка могла закінчитися трагедією. Близько 20:40 з вікна п’ятого поверху багатоповерхівки випала трирічна дівчинка. Дитина залишилася на кондиціонері четвертого поверху
На місце, з його слів, миттєво прибули рятувальники ДСНС. "Завдяки професійним і злагодженим діям, за допомогою пожежної драбини дівчинку швидко зняли й передали медикам", - наголосив він.
"Дитина отримала гостру реакцію на стрес. Батьки від госпіталізації відмовилися", - повідомив голова ОВА.
"Щира вдячність нашим рятувальникам за чітку роботу в екстремальних умовах. Саме завдяки вам у цій історії - щасливий фінал", - вказав Синєгубов.
У Чернігові трирічний хлопчик випав з вікна, його госпіталізували18.07.25, 16:49 • 4278 переглядiв