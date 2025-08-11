Дитина у Харкові випала з вікна п'ятого поверху та застрягла на кондиціонері: її врятували

$41.390.07
Ексклюзив
07:41 • 3938 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 20506 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
05:15 • 27424 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 34030 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 89057 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 167351 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 121354 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 291027 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 162498 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 358661 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Окупанти на ТОТ Донеччини “регулюють” ціни на воду терором на тлі її гострої нестачі - ЦНС10 серпня, 22:39 • 15863 перегляди
Шахтар отримав приголомшливу пропозицію щодо Кевіна: скільки коштує бразильський вінгер11 серпня, 00:54 • 15226 перегляди
"Це було б накращим рішенням": віцепрем'єр Польщі - про запрошення Зеленського на зустріч Трампа з путіним11 серпня, 01:27 • 13059 перегляди
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова03:04 • 17046 перегляди
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT06:46 • 13254 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 4104 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
Ексклюзив
06:00 • 20640 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги 05:15 • 27545 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 358720 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 234359 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 64444 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 167418 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 332627 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 236654 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 245680 перегляди
Дитина у Харкові випала з вікна п'ятого поверху та застрягла на кондиціонері: її врятували

Київ • УНН

 • 2550 перегляди

У Харкові трирічна дівчинка випала з вікна п'ятого поверху, застрягши на кондиціонері поверхом нижче. Рятувальники ДСНС оперативно зняли дитину, яка отримала гостру реакцію на стрес.

Дитина у Харкові випала з вікна п'ятого поверху та застрягла на кондиціонері: її врятували

У Харкові малолітня дівчинка випала з вікна багатоповерхівки, застрягши на кондиціонері поверхом нижче, її врятували бійці ДСНС, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Учора ввечері в Харкові сталася надзвичайна подія, яка могла закінчитися трагедією. Близько 20:40 з вікна п’ятого поверху багатоповерхівки випала трирічна дівчинка. Дитина залишилася на кондиціонері четвертого поверху

- написав Синєгубов.

На місце, з його слів, миттєво прибули рятувальники ДСНС. "Завдяки професійним і злагодженим діям, за допомогою пожежної драбини дівчинку швидко зняли й передали медикам", - наголосив він.

"Дитина отримала гостру реакцію на стрес. Батьки від госпіталізації відмовилися", - повідомив голова ОВА.

"Щира вдячність нашим рятувальникам за чітку роботу в екстремальних умовах. Саме завдяки вам у цій історії - щасливий фінал", - вказав Синєгубов.

У Чернігові трирічний хлопчик випав з вікна, його госпіталізували18.07.25, 16:49 • 4278 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Харків