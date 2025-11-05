5-річна дитина випала з вікна шостого поверху в Одесі

В Одесі 5-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП в Одеській області у середу, пише УНН.

Деталі

Подія сталась сьогодні, 5 листопада, вранці, в одному з житлових будинків на Люстдорфській дорозі. Про травмування дитини поліцейським повідомили медики.

"Попередньо встановлено, що жителька Березівського району приїхала з 5-річною донькою в гості до старшого сина. Поки мати знаходилася в іншій кімнаті, дівчинка в кухні дісталася до підвіконня, відчинила вікно та випала з шостого поверху багатоповерхівки", - ідеться у повідомленні.

Медики, як вказано, доставили дитину до лікарні.

Поліцейські встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

