5-річна дитина випала з вікна шостого поверху в Одесі
В Одесі 5-річна дівчинка випала з вікна шостого поверху багатоповерхівки на Люстдорфській дорозі. Мати перебувала в іншій кімнаті, коли дитина відчинила вікно.
В Одесі 5-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП в Одеській області у середу, пише УНН.
Подія сталась сьогодні, 5 листопада, вранці, в одному з житлових будинків на Люстдорфській дорозі. Про травмування дитини поліцейським повідомили медики.
"Попередньо встановлено, що жителька Березівського району приїхала з 5-річною донькою в гості до старшого сина. Поки мати знаходилася в іншій кімнаті, дівчинка в кухні дісталася до підвіконня, відчинила вікно та випала з шостого поверху багатоповерхівки", - ідеться у повідомленні.
Медики, як вказано, доставили дитину до лікарні.
Поліцейські встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.
