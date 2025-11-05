5-річна дитина випала з вікна шостого поверху в Одесі

ukenru
Ексклюзив
08:57 • 2990 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 6218 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
07:17 • 8588 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 26193 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 28165 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 52657 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 40413 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 38588 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 35626 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 53601 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Покровську критична ситуація: росіяни закріплюються на околицях - DeepState5 листопада, 00:48 • 17711 перегляди
Італія закликає скасувати виступ російського співака, який є довіреною особою путіна5 листопада, 01:11 • 23031 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у російському місті Орел Video5 листопада, 02:29 • 18138 перегляди
У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів 03:38 • 9560 перегляди
Демократи здобули перемогу на перших масштабних виборах після повернення Трампа до влади04:50 • 9018 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 53601 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 49494 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 48288 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 67069 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 65415 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Роберт Паттінсон
Іван Федоров
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Південна Корея
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 1698 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 27430 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 41340 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 44199 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 39379 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Фільм
MIM-104 Patriot

5-річна дитина випала з вікна шостого поверху в Одесі

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

В Одесі 5-річна дівчинка випала з вікна шостого поверху багатоповерхівки на Люстдорфській дорозі. Мати перебувала в іншій кімнаті, коли дитина відчинила вікно.

5-річна дитина випала з вікна шостого поверху в Одесі

В Одесі 5-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП в Одеській області у середу, пише УНН.

Деталі

Подія сталась сьогодні, 5 листопада, вранці, в одному з житлових будинків на Люстдорфській дорозі. Про травмування дитини поліцейським повідомили медики.

"Попередньо встановлено, що жителька Березівського району приїхала з 5-річною донькою в гості до старшого сина. Поки мати знаходилася в іншій кімнаті, дівчинка в кухні дісталася до підвіконня, відчинила вікно та випала з шостого поверху багатоповерхівки", - ідеться у повідомленні.

Медики, як вказано, доставили дитину до лікарні.

Поліцейські встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Дитина у Харкові випала з вікна п'ятого поверху та застрягла на кондиціонері: її врятували11.08.25, 09:47 • 5009 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НПУНН-Одеса
Національна поліція України
Одеса