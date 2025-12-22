На Одещині рф атакувала енергетику і порт "Південний", загорілося 30 контейнерів, понад 120 тисяч абонентів без світла - віцепрем'єр
Київ • УНН
В Одеській області вночі росія атакувала енергетику та порт "Південний", де загорілися близько 30 контейнерів із борошном та олією. Понад 120 тисяч абонентів регіону залишилися без світла, аварійні бригади працюють над відновленням.
росія вночі атакувала в Одеській області енергетику та порт "Південний", у порту загорілися близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією, у регіоні понад 120 тисяч абонентів без світла, повідомив у понеділок віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Ворог не припиняє ударів по Одещині. росія намагається зруйнувати морську логістику, завдаючи системних атак по портовій та енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі під обстрілами знову порти та об’єкти енергетики", - написав Кулеба.
У порту "Південний" внаслідок удару виникла пожежа - загорілися близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією
Зі слів віцепрем'єра, "працівники порту та всі профільні служби працюють на місці, триває ліквідація наслідків".
Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються понад 120 тисяч абонентів Одещини
За його даними, аварійні бригади вже виконують відновлювальні роботи. "Об’єкти критичної інфраструктури підключені до альтернативних джерел живлення. Теплопостачанням та водопостачанням регіон забезпечений", - зазначив урядовець.
ДСНС показала наслідки атаки рф.
Атака рф на Одещину 22 грудня: пошкоджено об'єкт енергетики і склад, є постраждалий22.12.25, 09:44 • 1540 переглядiв