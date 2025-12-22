$42.250.09
07:25 • 5792 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 18871 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 32646 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 36791 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 44155 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 40306 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 49698 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 72893 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 89332 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45950 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
В Одесской области рф атаковала энергетику и порт "Южный", загорелось 30 контейнеров, более 120 тысяч абонентов без света - вице-премьер

Киев • УНН

 • 508 просмотра

В Одесской области ночью Россия атаковала энергетику и порт "Южный", где загорелись около 30 контейнеров с мукой и маслом. Более 120 тысяч абонентов региона остались без света, аварийные бригады работают над восстановлением.

В Одесской области рф атаковала энергетику и порт "Южный", загорелось 30 контейнеров, более 120 тысяч абонентов без света - вице-премьер

россия ночью атаковала в Одесской области энергетику и порт "Южный", в порту загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом, в регионе более 120 тысяч абонентов без света, сообщил в понедельник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Враг не прекращает ударов по Одесской области. россия пытается разрушить морскую логистику, нанося системные атаки по портовой и энергетической инфраструктуре. Этой ночью под обстрелами снова порты и объекты энергетики", - написал Кулеба.

В порту "Южный" в результате удара возник пожар - загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом

- сообщил Кулеба.

По словам вице-премьера, "работники порта и все профильные службы работают на месте, продолжается ликвидация последствий".

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются более 120 тысяч абонентов Одесской области

- указал Кулеба.

По его данным, аварийные бригады уже выполняют восстановительные работы. "Объекты критической инфраструктуры подключены к альтернативным источникам питания. Теплоснабжением и водоснабжением регион обеспечен", - отметил чиновник.

ГСЧС показала последствия атаки рф.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
