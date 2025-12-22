В Одесской области рф атаковала энергетику и порт "Южный", загорелось 30 контейнеров, более 120 тысяч абонентов без света - вице-премьер
Киев • УНН
В Одесской области ночью Россия атаковала энергетику и порт "Южный", где загорелись около 30 контейнеров с мукой и маслом. Более 120 тысяч абонентов региона остались без света, аварийные бригады работают над восстановлением.
россия ночью атаковала в Одесской области энергетику и порт "Южный", в порту загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом, в регионе более 120 тысяч абонентов без света, сообщил в понедельник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Враг не прекращает ударов по Одесской области. россия пытается разрушить морскую логистику, нанося системные атаки по портовой и энергетической инфраструктуре. Этой ночью под обстрелами снова порты и объекты энергетики", - написал Кулеба.
В порту "Южный" в результате удара возник пожар - загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом
По словам вице-премьера, "работники порта и все профильные службы работают на месте, продолжается ликвидация последствий".
Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются более 120 тысяч абонентов Одесской области
По его данным, аварийные бригады уже выполняют восстановительные работы. "Объекты критической инфраструктуры подключены к альтернативным источникам питания. Теплоснабжением и водоснабжением регион обеспечен", - отметил чиновник.
ГСЧС показала последствия атаки рф.
Атака рф на Одесскую область 22 декабря: поврежден объект энергетики и склад, есть пострадавший22.12.25, 09:44 • 1604 просмотра