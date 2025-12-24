рф атаковала ТЭЦ под Харьковом: есть перебои со светом и возможны с теплом, известно о погибшем
Киев • УНН
В результате удара по ТЭЦ возле Харькова погиб один человек, есть раненые. Город столкнулся с падением напряжения, что повлияло на теплоснабжение и работу электротранспорта.
Под Харьковом российские войска атаковали ТЭЦ, известно об одном погибшем и раненых, есть перебои с электроснабжением, последствия для теплоснабжения, сообщил в среду мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
Враг нанес серию прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. Это привело к существенному падению напряжения в городе, что непосредственно сказалось на теплоснабжении и работе городского транспорта. К сожалению, один человек погиб. Есть раненые
По его словам, сейчас все профильные службы проводят дефектовку и определяют реальный масштаб разрушений. "Там, где это технически возможно, мы вынужденно переходим на режим "энергоострова", чтобы уменьшить последствия для харьковчан", - сообщил мэр Харькова.
"Из-за повреждения энергосистемы также временно усложнена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы. Транспортники уже работают над стабилизацией ситуации. Движение метрополитена восстановлено", - отметил Терехов.
По его словам, введены графики аварийных отключений от "Харьковоблэнерго".
