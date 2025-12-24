рф атакувала ТЕЦ під Харковом: є перебої зі світлом і можливі з теплом, відомо про загиблого
Київ • УНН
Внаслідок удару по ТЕЦ біля Харкова загинула одна людина, є поранені. Місто зіткнулося з падінням напруги, що вплинуло на теплопостачання та роботу електротранспорту.
Під Харковом російські війська атакували ТЕЦ, відомо про одну загиблу людину та поранених, є перебої з електропостачанням, наслідки для теплопостачання, повідомив у середу мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
Ворог завдав серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. На жаль, одна людина загинула. Є поранені
З його слів, зараз усі профільні служби проводять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань. "Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим "енергоострова", щоб зменшити наслідки для харківʼян", - повідомив мер Харкова.
"Через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації. Рух метрополітеном відновлений", - зазначив Терехов.
З його слів, введені графіки аварійних відключень від "Харківобленерго".
