рф атакувала ТЕЦ під Харковом: є перебої зі світлом і можливі з теплом, відомо про загиблого

$42.100.05
49.640.15
ukenru
08:22 • 4782 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 23450 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 41077 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 54029 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 61835 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 39470 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 47533 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 21892 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 19107 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24597 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1м/с
79%
763мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo24 грудня, 00:39 • 19233 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІVideo24 грудня, 01:12 • 14780 перегляди
Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон24 грудня, 01:46 • 10844 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo04:30 • 15560 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 8988 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 54029 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 33856 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 61835 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 47533 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 102398 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Денис Шмигаль
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Сумська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 5278 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 29458 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 27135 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 30328 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 32268 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Фільм
Серіали

рф атакувала ТЕЦ під Харковом: є перебої зі світлом і можливі з теплом, відомо про загиблого

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Внаслідок удару по ТЕЦ біля Харкова загинула одна людина, є поранені. Місто зіткнулося з падінням напруги, що вплинуло на теплопостачання та роботу електротранспорту.

рф атакувала ТЕЦ під Харковом: є перебої зі світлом і можливі з теплом, відомо про загиблого

Під Харковом російські війська атакували ТЕЦ, відомо про одну загиблу людину та поранених, є перебої з електропостачанням, наслідки для теплопостачання, повідомив у середу мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

Ворог завдав серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. На жаль, одна людина загинула. Є поранені

- написав Терехов.

З його слів, зараз усі профільні служби проводять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань. "Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим "енергоострова", щоб зменшити наслідки для харківʼян", - повідомив мер Харкова.

"Через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації. Рух метрополітеном відновлений", - зазначив Терехов.

З його слів, введені графіки аварійних відключень від "Харківобленерго".

Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях24.12.25, 11:23 • 2062 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Харків