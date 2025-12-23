"Мини-землетрясение" от ракетного удара может вызвать обвал защитного саркофага на ЧАЭС - директор станции

Очередной российский обстрел может привести к разрушению внутреннего радиационного укрытия на Чернобыльской АЭС. Директор станции Сергей Тараканов в интервью агентству AFP сообщил, что после повреждения внешней оболочки в начале года объект остается критически уязвимым. Об этом пишет УНН.

Основная опасность заключается в физической детонации тяжелых ракет вблизи объекта. По словам руководства станции, даже непрямое попадание баллистики способно вызвать сейсмические колебания, которые старый Саркофаг может не выдержать.

Если ракета или беспилотник попадет в него непосредственно, или даже где-то рядом упадет, например, "Искандер", не дай Бог, это вызовет мини-землетрясение в этом районе

Директор станции подчеркнул, что баллистические системы "Искандер" предназначены для уничтожения бункеров, поэтому их применение рядом с зоной отчуждения является критическим риском.

Никто не может гарантировать, что хранилище останется стоять после этого. Это главная угроза

В настоящее время Новый безопасный конфайнмент уже имеет серьезные повреждения в результате удара российского дрона в феврале 2025 года. Тогда возник масштабный пожар, повредивший внешнюю обшивку. Хотя МАГАТЭ подтвердило стабильность несущих конструкций, технически объект уже не выполняет все задачи по изоляции радиации.

Наше защитное сооружение потеряло несколько своих основных функций. И мы понимаем, что нам понадобится как минимум три-четыре года, чтобы восстановить эти функции