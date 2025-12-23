"Мини-землетрясение" от ракетного удара может вызвать обвал защитного саркофага на ЧАЭС - директор станции

$42.150.10
Эксклюзив
15:15 • 440 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03 • 14069 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 14083 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 18743 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 13400 просмотра
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 21616 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
23 декабря, 08:27 • 15829 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 21616 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 37470 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 52882 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 83490 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
публикации
Эксклюзивы
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 440 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 1100 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 14069 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 18743 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 83490 просмотра
"Мини-землетрясение" от ракетного удара может вызвать обвал защитного саркофага на ЧАЭС - директор станции

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов заявил, что очередной российский обстрел может разрушить внутреннее радиационное укрытие. Даже непрямое попадание баллистики способно вызвать сейсмические колебания, которые старый Саркофаг может не выдержать.

"Мини-землетрясение" от ракетного удара может вызвать обвал защитного саркофага на ЧАЭС - директор станции

Очередной российский обстрел может привести к разрушению внутреннего радиационного укрытия на Чернобыльской АЭС. Директор станции Сергей Тараканов в интервью агентству AFP сообщил, что после повреждения внешней оболочки в начале года объект остается критически уязвимым. Об этом пишет УНН.

Детали

Основная опасность заключается в физической детонации тяжелых ракет вблизи объекта. По словам руководства станции, даже непрямое попадание баллистики способно вызвать сейсмические колебания, которые старый Саркофаг может не выдержать.

Если ракета или беспилотник попадет в него непосредственно, или даже где-то рядом упадет, например, "Искандер", не дай Бог, это вызовет мини-землетрясение в этом районе 

– сказал Тараканов агентству AFP.

Директор станции подчеркнул, что баллистические системы "Искандер" предназначены для уничтожения бункеров, поэтому их применение рядом с зоной отчуждения является критическим риском.

Никто не может гарантировать, что хранилище останется стоять после этого. Это главная угроза 

– добавил он.

Состояние защитных сооружений после атак

В настоящее время Новый безопасный конфайнмент уже имеет серьезные повреждения в результате удара российского дрона в феврале 2025 года. Тогда возник масштабный пожар, повредивший внешнюю обшивку. Хотя МАГАТЭ подтвердило стабильность несущих конструкций, технически объект уже не выполняет все задачи по изоляции радиации.

МАГАТЭ оценило состояние Чернобыльской АЭС после атак рф06.12.25, 16:07 • 5073 просмотра

Наше защитное сооружение потеряло несколько своих основных функций. И мы понимаем, что нам понадобится как минимум три-четыре года, чтобы восстановить эти функции 

– добавил Тараканов.

Несмотря на наличие более 300 мелких отверстий в конструкции, появившихся во время тушения пожара, радиационный фон на объекте в настоящее время остается в пределах нормы. Самое большое отверстие от попадания дрона в настоящее время перекрыто временным защитным экраном.

Подконтрольные Киеву украинские АЭС вернулись к нормальному производству электроэнергии после атак РФ - МАГАТЭ28.11.25, 05:38 • 3480 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
