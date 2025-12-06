$42.180.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

МАГАТЭ оценило состояние Чернобыльской АЭС после атак рф

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Команда МАГАТЭ проверяет состояние электрических подстанций, питающих АЭС, после недавних атак на энергетическую инфраструктуру. Эксперты также установили повреждения защитного арочного сооружения над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС.

МАГАТЭ оценило состояние Чернобыльской АЭС после атак рф

Команда МАГАТЭ в течение 1–12 декабря осуществляет выезды по украинской территории для проверки состояния электрических подстанций, обеспечивающих питание атомных электростанций. Оценка необходима после недавних атак на энергетическую инфраструктуру, в результате которой было повреждено НБК на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на IAEA.

Детали

Представители МАГАТЭ планируют осмотреть более десяти подстанций, связанных с работой АЭС, чтобы определить масштабы повреждений, оценить ремонт и разработать предложения по усилению устойчивости энергосистемы. Три украинские атомные станции продолжают работать.

Это уже не первая подобная миссия — такие проверки продолжаются с сентября прошлого года.

Эти подстанции важны для ядерной безопасности и защиты. Они абсолютно незаменимы для обеспечения электроэнергией всех атомных электростанций, необходимой для охлаждения реакторов и других систем безопасности. Они также необходимы для распределения электроэнергии, которую они производят, для домохозяйств и промышленности

- сказал генеральный директор Гросси.

Другая группа экспертов МАГАТЭ завершила проверку арочного сооружения, возведенного над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС для его изоляции в рамках безопасности. Именно оно было повреждено в феврале после атаки дрона. Миссия установила, что конструкция потеряла основные функции безопасности, но фундаментальных повреждений несущих элементов не обнаружено.

Гросси отметил, что временные ремонты уже выполнены.

На крыше был проведен ограниченный временный ремонт, но своевременное и комплексное восстановление остается важным для предотвращения дальнейшей деградации и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности

- сказал генеральный директор Гросси.

В 2026 году при поддержке ЕБРР планируется новый этап временных работ для частичного восстановления функций НБК.

В то же время, МАГАТЭ передало Украине еще три партии оборудования и материалов, в частности медикаменты и средства защиты для Чернобыльской площадки в рамках комплексной программы помощи. Общее количество поставок с начала вторжения достигло 188, а их стоимость превысила 21 млн евро.

МАГАТЭ, команда которого постоянно находится на объекте, будет продолжать делать все возможное для поддержки усилий, направленных на полное восстановление ядерной безопасности на Чернобыльском объекте

- подчеркнул Генеральный директор Гросси.

Напомним

Российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.

Алла Киосак

Новости МираТехнологии
Энергоатом
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Украина