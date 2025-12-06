МАГАТЕ оцінили стан Чорнобильської АЕС після атак рф

Команда МАГАТЕ протягом 1–12 грудня здійснює виїзди українською територією для перевірки стану електричних підстанцій, які забезпечують живлення атомних електростанцій. Оцінка необхідна після нещодавніх атак на енергетичну інфраструктуру, у наслідок якої було пошкоджено НБК на Чорнобильській АЕС. Про це повідомляє УНН з посиланням на IAEA.

Деталі

Представники МАГАТЕ планують оглянути понад десять підстанцій, пов’язаних із роботою АЕС, щоб визначити масштаби пошкоджень, оцінити ремонт та розробити пропозиції щодо посилення стійкості енергосистеми. Три українські атомні станції продовжують працювати.

Це вже не перша подібна місія — такі перевірки тривають з вересня минулого року.

Ці підстанції є важливими для ядерної безпеки та захисту. Вони абсолютно незамінні для забезпечення електроенергією всіх атомних електростанцій, необхідної для охолодження реакторів та інших систем безпеки. Вони також необхідні для розподілу електроенергії, яку вони виробляють, для домогосподарств та промисловості - сказав генеральний директор Гроссі.

Інша група експертів МАГАТЕ завершила перевірку аркової споруди, котра зведена над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС для його ізоляції у рамках безпеки. Саме її було пошкоджено у лютому після атаки дрона.. Місія встановила, що конструкція втратила основні функції безпеки, але фундаментальних пошкоджень несучих елементів не виявлено.

Гроссі зазначив, що тимчасові ремонти вже виконані.

На даху було проведено обмежений тимчасовий ремонт, але своєчасне та комплексне відновлення залишається важливим для запобігання подальшій деградації та забезпечення довгострокової ядерної безпеки - сказав генеральний директор Гроссі.

У 2026 році за підтримки ЄБРР планується новий етап тимчасових робіт для часткового відновлення функцій НБК.

Водночас, МАГАТЕ передало Україні ще три партії обладнання та матеріалів, зокрема медикаменти та засоби захисту для Чорнобильського майданчика у рамках комплексної програм допомоги. Загальна кількість поставок з початку вторгнення сягнула 188, а їхня вартість перевищила 21 млн євро.

МАГАТЕ, команда якого постійно перебуває на об’єкті, продовжуватиме робити все можливе для підтримки зусиль, спрямованих на повне відновлення ядерної безпеки на Чорнобильському об’єкті - підкреслив Генеральний директор Гроссі.

Нагадаємо

Російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.