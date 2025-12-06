МАГАТЕ оцінили стан Чорнобильської АЕС після атак рф

$42.180.00
49.230.00
ukenru
09:02 • 9038 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 16443 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 19162 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 29746 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 40575 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 32146 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 59290 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 38101 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36659 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47143 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.1м/с
73%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Укрзалізниця змінила рух приміських поїздів на Київщині через обстріл інфраструктури у Фастові: перелік рейсів6 грудня, 04:30 • 7386 перегляди
Удар по Запоріжжю: поранено четверо людей6 грудня, 05:11 • 6790 перегляди
Майже 1200 окупантів та півтисячі БпЛА: Генштаб оновив втрати ворога6 грудня, 05:38 • 5770 перегляди
Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень08:30 • 5070 перегляди
Усе залежить від готовності рф: Держдеп зробив заяву після зустрічі представників України та США10:17 • 4422 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 3116 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 27587 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 42875 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 59290 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 53040 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ігор Клименко
Андрій Гнатов
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Київська область
Фастів
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 23989 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 32313 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 34416 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 48352 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 47573 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
Опалення

МАГАТЕ оцінили стан Чорнобильської АЕС після атак рф

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Команда МАГАТЕ перевіряє стан електричних підстанцій, що живлять АЕС, після нещодавніх атак на енергетичну інфраструктуру. Експерти також встановили пошкодження захисної аркової споруди над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС.

МАГАТЕ оцінили стан Чорнобильської АЕС після атак рф

Команда МАГАТЕ протягом 1–12 грудня здійснює виїзди українською територією для перевірки стану електричних підстанцій, які забезпечують живлення атомних електростанцій. Оцінка необхідна після нещодавніх атак на енергетичну інфраструктуру, у наслідок якої було пошкоджено НБК на Чорнобильській АЕС. Про це повідомляє УНН з посиланням на IAEA.

Деталі

Представники МАГАТЕ планують оглянути понад десять підстанцій, пов’язаних із роботою АЕС, щоб визначити масштаби пошкоджень, оцінити ремонт та розробити пропозиції щодо посилення стійкості енергосистеми. Три українські атомні станції продовжують працювати.

Це вже не перша подібна місія — такі перевірки тривають з вересня минулого року.

Ці підстанції є важливими для ядерної безпеки та захисту. Вони абсолютно незамінні для забезпечення електроенергією всіх атомних електростанцій, необхідної для охолодження реакторів та інших систем безпеки. Вони також необхідні для розподілу електроенергії, яку вони виробляють, для домогосподарств та промисловості

- сказав генеральний директор Гроссі.

Інша група експертів МАГАТЕ завершила перевірку аркової споруди, котра зведена над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС для його ізоляції у рамках безпеки. Саме її було пошкоджено у лютому після атаки дрона.. Місія встановила, що конструкція втратила основні функції безпеки, але фундаментальних пошкоджень несучих елементів не виявлено.

Гроссі зазначив, що тимчасові ремонти вже виконані.

На даху було проведено обмежений тимчасовий ремонт, але своєчасне та комплексне відновлення залишається важливим для запобігання подальшій деградації та забезпечення довгострокової ядерної безпеки

- сказав генеральний директор Гроссі.

У 2026 році за підтримки ЄБРР планується новий етап тимчасових робіт для часткового відновлення функцій НБК.

Водночас, МАГАТЕ передало Україні ще три партії обладнання та матеріалів, зокрема медикаменти та засоби захисту для Чорнобильського майданчика у рамках комплексної програм допомоги. Загальна кількість поставок з початку вторгнення сягнула 188, а їхня вартість перевищила 21 млн євро.

МАГАТЕ, команда якого постійно перебуває на об’єкті, продовжуватиме робити все можливе для підтримки зусиль, спрямованих на повне відновлення ядерної безпеки на Чорнобильському об’єкті

- підкреслив Генеральний директор Гроссі.

Нагадаємо

Російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

Алла Кіосак

Новини СвітуТехнології
Енергоатом
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна