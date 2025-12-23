"Міні-землетрус" від ракетного удару може спричинити обвал захисного саркофага на ЧАЕС - директор станції

Черговий російський обстріл може призвести до руйнування внутрішнього радіаційного укриття на Чорнобильській АЕС. Директор станції Сергій Тараканов в інтерв'ю агентству AFP повідомив, що після пошкодження зовнішньої оболонки на початку року об’єкт залишається критично вразливим. Про це пише УНН.

Основна небезпека полягає у фізичній детонації важких ракет поблизу об'єкта. За словами керівництва станції, навіть непряме влучання балістики здатне спричинити сейсмічні коливання, які старий Саркофаг може не витримати.

Якщо ракета або безпілотник влучить у нього безпосередньо, або навіть десь поруч впаде, наприклад, "Іскандер", не дай Боже, це спричинить міні-землетрус у цьому районі

Директор станції підкреслив, що балістичні системи "Іскандер" призначені для знищення бункерів, тому їх застосування поруч із зоною відчуження є критичним ризиком.

Ніхто не може гарантувати, що сховище залишиться стояти після цього. Це головна загроза

Наразі Новий безпечний конфайнмент уже має серйозні пошкодження внаслідок удару російського дрона у лютому 2025 року. Тоді виникла масштабна пожежа, яка пошкодила зовнішню обшивку. Хоча МАГАТЕ підтвердило стабільність несучих конструкцій, технічно об'єкт уже не виконує всі завдання з ізоляції радіації.

МАГАТЕ оцінили стан Чорнобильської АЕС після атак рф

Наша захисна споруда втратила кілька своїх основних функцій. І ми розуміємо, що нам знадобиться щонайменше три-чотири роки, щоб відновити ці функції