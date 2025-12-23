"Міні-землетрус" від ракетного удару може спричинити обвал захисного саркофага на ЧАЕС - директор станції
Київ • УНН
Директор Чорнобильської АЕС Сергій Тараканов заявив, що черговий російський обстріл може зруйнувати внутрішнє радіаційне укриття. Навіть непряме влучання балістики здатне спричинити сейсмічні коливання, які старий Саркофаг може не витримати.
Черговий російський обстріл може призвести до руйнування внутрішнього радіаційного укриття на Чорнобильській АЕС. Директор станції Сергій Тараканов в інтерв'ю агентству AFP повідомив, що після пошкодження зовнішньої оболонки на початку року об’єкт залишається критично вразливим. Про це пише УНН.
Деталі
Основна небезпека полягає у фізичній детонації важких ракет поблизу об'єкта. За словами керівництва станції, навіть непряме влучання балістики здатне спричинити сейсмічні коливання, які старий Саркофаг може не витримати.
Якщо ракета або безпілотник влучить у нього безпосередньо, або навіть десь поруч впаде, наприклад, "Іскандер", не дай Боже, це спричинить міні-землетрус у цьому районі
Директор станції підкреслив, що балістичні системи "Іскандер" призначені для знищення бункерів, тому їх застосування поруч із зоною відчуження є критичним ризиком.
Ніхто не може гарантувати, що сховище залишиться стояти після цього. Це головна загроза
Стан захисних споруд після атак
Наразі Новий безпечний конфайнмент уже має серйозні пошкодження внаслідок удару російського дрона у лютому 2025 року. Тоді виникла масштабна пожежа, яка пошкодила зовнішню обшивку. Хоча МАГАТЕ підтвердило стабільність несучих конструкцій, технічно об'єкт уже не виконує всі завдання з ізоляції радіації.
МАГАТЕ оцінили стан Чорнобильської АЕС після атак рф06.12.25, 16:07 • 5073 перегляди
Наша захисна споруда втратила кілька своїх основних функцій. І ми розуміємо, що нам знадобиться щонайменше три-чотири роки, щоб відновити ці функції
Попри наявність понад 300 дрібних отворів у конструкції, що з'явилися під час гасіння пожежі, радіаційний фон на об'єкті наразі залишається в межах норми. Найбільший отвір від влучання дрона наразі перекрили тимчасовим захисним екраном.
Підконтрольні Києву українські АЕС повернулися до нормального виробництва електроенергії після атак рф - МАГАТЕ28.11.25, 05:38 • 3480 переглядiв