Підконтрольні Києву українські АЕС повернулися до нормального виробництва електроенергії після атак рф - МАГАТЕ

На трьох атомних електростанціях України, які перебувають під контролем Києва – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – виробництво електроенергії повернулося до норми після минулотижневих військових атак рф на електромережу. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), інформує УНН.

Деталі

Там зазначають, що майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, лише один блок залишається на зниженій потужності. Крім того, всі високовольтні лінії електропередач, які зазнали ушкоджень під час атак, були відновлені.

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) співробітники МАГАТЕ, присутні на станції, повідомляють про щоденну військову активність, часто дуже близько до станції. У деякі дні команда повідомляла, що чула вибухи та стрілянину приблизно 20 разів - констатують в Агентстві.

Також у МАГАТЕ повідомили, що цього тижня направили додатковий персонал на Чорнобильську АЕС для проведення комплексної оцінки безпеки пошкодженого Нового безпечного конфайнменту після удару дрона у лютому минулого року.

Нагадаємо

Днями гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізькій АЕС потрібен особливий статус та угода про співпрацю між росією та Україною в разі мирної домовленості.

Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ