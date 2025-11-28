Підконтрольні Києву українські АЕС повернулися до нормального виробництва електроенергії після атак рф - МАГАТЕ

$42.300.10
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
27 листопада, 18:30 • 16955 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 18596 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 28879 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 35008 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 20970 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 29964 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 22819 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
27 листопада, 12:53 • 14375 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17892 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
Канцлер Німеччини спробує переконати Трампа запросити ПАР на саміт G7
Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США
Швейцарські депутати вимагають перевірити, чи були подарунки Трампу порушенням антикорупційного закону
Пошкодження на Байконурі після запуску "Союзу": росія тимчасово втратила можливість відправляти людей у космос
Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 28879 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 35008 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 29964 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 24197 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Андрій Єрмак
Сиріл Рамафоса
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Нідерланди
Ізраїль
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
Техніка
Дипломатка
Гриби
Шахед-136
Time (журнал)

Підконтрольні Києву українські АЕС повернулися до нормального виробництва електроенергії після атак рф - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Три українські атомні електростанції, що контролюються Києвом, відновили виробництво електроенергії до норми після минулотижневих військових атак рф. Майже всі енергоблоки працюють на повну потужність, а пошкоджені високовольтні лінії електропередач відновлено.

Підконтрольні Києву українські АЕС повернулися до нормального виробництва електроенергії після атак рф - МАГАТЕ

На трьох атомних електростанціях України, які перебувають під контролем Києва – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – виробництво електроенергії повернулося до норми після минулотижневих військових атак рф на електромережу. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), інформує УНН.

Деталі

Там зазначають, що майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, лише один блок залишається на зниженій потужності. Крім того, всі високовольтні лінії електропередач, які зазнали ушкоджень під час атак, були відновлені.

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) співробітники МАГАТЕ, присутні на станції, повідомляють про щоденну військову активність, часто дуже близько до станції. У деякі дні команда повідомляла, що чула вибухи та стрілянину приблизно 20 разів

- констатують в Агентстві.

Також у МАГАТЕ повідомили, що цього тижня направили додатковий персонал на Чорнобильську АЕС для проведення комплексної оцінки безпеки пошкодженого Нового безпечного конфайнменту після удару дрона у лютому минулого року.

Нагадаємо

Днями гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізькій АЕС потрібен особливий статус та угода про співпрацю між росією та Україною в разі мирної домовленості.

Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ20.11.25, 13:00 • 84339 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Економіка
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна